Met Gala: Wintour lädt Kardashian-Clan aus!

Am 1. Mai steigt der Superbowl der Modebranche: die Met Gala. Jahr für Jahr werfen sich Hollywood Stars für die Benefizveranstaltung in Schale und zeigen, was sie an Traumroben zu bieten haben - unter der strengen Aufsicht von Anna Wintour (73), Chefin der amerikanischen Vogue.

Die Met Gala findet üblicherweise am ersten Montag im Mai statt, und zählt zu der begehrtesten Veranstaltung der Modewelt. Anna Wintour höchstpersönlich entscheidet, wer Jahr für Jahr auf der Gästeliste stehen darf. 30 000 Dollar kostet die Teilnahme bei der Gala in New York - eine Einladung kommt somit einer goldenen Eintrittskarte gleich. Doch für Hollywoods Creme de la Creme zählt nur die Ehre. Anna knallhart: Keine Lust mehr auf Kim & Co. Zu den Stammgästen zählen jedes Jahr Blake Lively, Elon Musk, Billie EIlish und die Beckhams. Aber auch die Realitiy-TV-Familie wirft sich Jahr für Jahr für das Glamour-Event in Schale. Erst 2022 war der Kardashian-Clan auf dem roten Teppich komplett. Neben Stammgästen Kim, Kendall und Kylie, waren auch Mama Kris und Schwestern Kourtney und Khloé vor Ort. Doch obwohl die Kardashian Jenner Familie mit ihren extravaganten Designer-Outfits für große Auftritte sorgen, sein sie laut „PageSix“ dieses Jahr nicht mehr eingeladen. © Getty Kylie Jenner, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian und Kendall Jenner bei der Met Gala 2022. × C-Promis Die Begründung von Wintour in diesem Jahr lautet: Die Kardashian-Jenners sind keine echten Stars, sondern Influencer. Auf dem roten Teppich der Met Gala haben sie daher nichts mehr verloren, denn es sei nur Platz für Hochglanz. Die Schwestern sollen in den letzten Monaten in zu viele Skandale verwickelt gewesen sein. © Getty Kylie Jenner, Kim Kardashian und Kendall Jenner bei der Met Gala 2019. × Kim Kardashian kam das erste Mal mit ihrem jetzt Ex-Mann Kanye West vor zehn Jahren zum Wintour-Gipfel. Die Jahre danach zählten ihre gewagten Outfits zu den bezauberndsten Roben des Events. Womöglich stahl sie Stil-Ikone Wintour auch einfach das Rampenlicht. Sie soll Kim und ihre Schwestern nie sonderlich gemocht haben... Lesen Sie auch Kardashian: sexy für Dolce & Gabbana Kim Kardashian macht ihrer Topmodel-Schwester Kendall Jenner Konkurrenz! Das italienische Modehaus wählte den Reality-Star als Gesicht der Frühjahrs Kampagne aus.

