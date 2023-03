Boosten Sie Ihre Frühlingsgefühle

Hurra, der Frühling ist da! Lebenslust und Liebe liegen in der Luft. Was es mit Frühlingsgefühlen auf sich hat und wie Sie Energieschub & Motivation optimal nutzen.

Endlich ist es wieder so weit! Die Tage werden länger, die Sonnenstrahlen intensiver und wärmer, die Vögelchen zwitschern morgens wieder energischer und die ersten Gänseblümchen schmücken bereits die Wiesen: Auch wenn es dieser Tage teils noch recht frisch draußen ist, so fängt – zumindest meteorologisch gesehen – Anfang März der Frühling an. Am 20. März, dem offiziellen Frühlingsbeginn, ist es dann auch kalendarisch so weit. Wir sagen auf jeden Fall schon heute: Juhu, weg mit dem Wintermantel, raus an die frische Luft und rein ins Abenteuer Frühling!



Frühlingsgefühle. Denn für viele von uns sorgt die Frühjahrszeit für mehr Energie, Motivation, Kontaktfreude – und einfach tolle Laune. Aber gibt es sie wirklich, die berühmt-berüchtigten Frühlingsgefühle? Und wenn ja, wie genau entstehen sie eigentlich?



Stimulus Licht. Wissenschaftler forschen bereits seit vielen Jahren an dem Phänomen der Frühlingsgefühle. Auslöser für das Stimmungshoch ist vor allem die stärkere Lichteinwirkung. Denn Licht wirkt auf unseren Organismus ein und justiert die innere Uhr neu. Es führt zu einer vermehrten Ausschüttung diverser Botenstoffe im Gehirn und unterdrückt die Produktion des Schlafhormons Melatonin. Primär stimuliert Licht die Entstehung des Glückshormons Serotonin, das als wahrer Stimmungsbooster gilt. Denn es fördert Wachheit, Gelassenheit, Zufriedenheit, wirkt Angstgefühlen entgegen und wirkt im Körper wie ein natürliches Aufputschmittel. Ebenso steigen durch die vermehrte Tageslichtexposition Dopamin- und Noradrenalin-Spiegel an. Dopamin ist für Aktivität, Leistung und Energie verantwortlich und macht uns unternehmungslustiger; Noradrenalin fördert die Konzentration.



Gute Laune. Außerdem führt Sonnenlicht auf der Haut zu einer vermehrten Freisetzung von Beta-Endorphinen, die – nomen est omen – euphorisierend wirken und Schmerzen lindern können. Zusätzlich kann der Körper durch die vermehrte Sonneneinstrahlung im Frühling wieder mehr Vitamin D, umgangssprachlich „Sonnenhormon“ genannt, bilden. Und Vitamin D ist nicht nur für gesunde Knochen und ein intaktes Immunsystem, sondern bekanntlich auch für die Psyche und damit Stimmung enorm wichtig. All diese Stimuli haben nun einen Effekt auf unser Verhalten: Wir werden lockerer, entspannter – und aktiver.



Signal zum Durchstarten. Dieser Energieschub eignet sich nun perfekt, um nach der kalten und dunklen Jahreszeit wieder so richtig in die Gänge zu kommen – und zwar buchstäblich. Denn die helleren und längeren Tage laden z.B. dazu ein, morgens vor oder abends nach der Arbeit in die Laufschuhe zu schlüpfen und eine Runde um den Häuserblock zu drehen. Abgesehen davon radelt es sich bei 20 Grad, wenn uns die Sonne die Nase kitzelt, einfach viel entspannter zur Arbeit als bei fünf Grad. Grund genug, um jetzt, rechtzeitig vor der Bikini-Saison, aktiv – und obendrein fit – zu werden. Genießen Sie außerdem die aufkeimende Natur- und Blütenpracht in vollen Zügen – z.B. bei einem Wochenendspaziergang mit ihren Liebsten. Schließlich wirken sich auch bunte Farben und liebenswerte, lustige Gesellschaft positiv aufs Gemüt, die Stimmung und damit auf die Gesundheit aus.



Sinnesrausch. Licht. Luft. Sonne. Nicht nur Frühlingsduft, sondern auch Liebe liegt in der Luft. Warum? Die Gelegenheiten sind güstiger und zahlreicher. Wir gehen wieder mehr hinaus und „aus uns raus“, lernen leichter neue Leute kennen, sind offener für neue Bekanntschaften und allgemein in Flirt-Höchstlaune. Im hübschen Frühlingskleid flirtet es sich an einem lauen Frühlingsabend einfach einhundertmal besser als im Skianzug, mit Hauben-Sturm-Frisur und eiskalter Nasenspitze – Ausnahmen bestätigen selbstverständlich die Regel.



Carpe diem. Frühlingsgefühle entstehen allerdings nicht von alleine – man muss, oder viel eher man darf, sich selbst schon auch die Chance dazu geben, diese besondere Zeit so richtig zu genießen und zu zelebrieren. Das Geheimrezept: eine gute Work-Life-Balance, ausreichend Zeit für sich selbst und die Liebsten sowie Freude an den kleinen, aber feinen Dingen im Leben – wie etwa frischem (und bald auch regionalem) Obst und Gemüse, einem bunten Blumenstrauß oder einem hübschen neuen Frühlingsoutfit. Wer gerade besonders motiviert bzw. voller Tatendrang ist, tut außerdem gut daran, alten Ballast abzuwerfen, die eigenen Vorhaben und Ziele zu visualisieren – und diese schließlich in die Tat umzusetzen. Die Neujahrvorsätze, die ja noch nicht allzu weit zurückliegen, sollen schließlich nicht umsonst gewesen sein.



Schönen Frühling! Unser Frühlingsfazit für Sie: Gehen Sie raus in die Natur, trauen Sie sich, zeigen Sie sich, genießen Sie Frischluft und Sonne, tanken Sie Energie und nutzen Sie sie weise. Jetzt ist die beste Zeit dazu! Und ganz wichtig: Lassen Sie Freundschaft und Liebe in Ihr Leben – ganz gleich ob neue oder vertrautere Zweisamkeit – der Frühling wirkt einfach beflügelnd. Für einen gelungenen Start ins Frühjahr haben wir für Sie die besten Tipps und Tricks zusammengefasst. In diesem Sinne: einen wunderschönen Frühling und ganz viel Sonnenschein!