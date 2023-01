Bennifer: Behind-the-Scenes Fotos ihrer Hochzeit

Jennifer Lopez blickt auf ein spektakuläres 2022 zurück und teilte nie zuvor gesehene Bilder ihrer Traum-Hochzeit mit Ben Affleck.

Auf Instagram teilte Jennifer Lopez (53) einen Jahresrückblick mit Schnappschüssen aus jedem Monat, mit besonderem Fokus auf August, in dem sie ihre große Liebe Ben Affleck heiratete. Die Jenny From The Block-Sängerin veröffentlichte in ihrem Reel nie zuvor gesehene Fotos ihrer Hochzeit, bei der sie eine elegante Brautrobe von Ralph Lauren trug, und Ben Affleck einen weißen Smoking.

„2022 war eines der besten Jahre bisher!!! Ich kann es kaum erwarten, was nächstes Jahr alles kommen wird“, schrieb die Sängerin und Schauspielerin in ihre Bildunterschrift.

Kurz nach ihrem Liebes-Comeback im Sommer 2022, sagten Bennifer einander gleich zweimal das Ja-Wort. Nach ihrer 20 Jahre langen On-Off-Beziehung heiratete das Paar schon in kleinem Rahmen im Juli in Las Vegas. Im August folgte die Mega-Hochzeit mit Freunden und Familie in Affleck’s Anwesen in Georgia. JLo durfte an dem speziellen Tag nicht nur ein, sondern ganze drei wunderschöne Couture-Kleider von Ralph Lauren tragen.