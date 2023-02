4. Staffel: "You" zurück auf Netflix. Was die Fans erwartet

"You - du wirst mich lieben" ist seit Donnerstag zurück auf Netflix. Allerdings nur der erste Teil der 4. Staffel. Wie es weitergeht.

Joe Goldberg ist Serienmörder und Stalker. Seine (stets weiblichen) Opfer verfolgt er und ermordet sie anschließend. Nachdem er sein Haus angezündet, so seine Frau getötet hat und seinen eigenen Tod vorgetäuscht hat, baut sich Joe Goldberg ein neues Leben auf. Seinen Sohn zurückgelassen, geht sein Leben nicht mehr in Kalifornien, sondern in Europa, genauer gesagt, in London weiter. Unter einem neuen Namen - Jonathan Moore – versucht er dort von neuem anzufangen. In der vierten Staffel „You“ versucht er sich als Professor am Darcy College und will rassistische Literatur vom Lehrplan ausschließen. Neue Opfer könnten hier die jungen Studentinnen werden.

So geht es weiter

Joe ist zwar von seinen neuen Nachbar Malcom und Kate genervt, rettet aber Kate vor einem nächtlichen Übergriff das Leben. Als Dank lädt ihr Freund ihn in das Sundry House, einem noblen Club in SoHo ein. An diesem Abend lernt Joe den Rest der Darsteller von Staffel 4 kennen: Alle hübsch und reich, eine richtige Society-Clique.

Die Nacht endet, wie sie enden muss: Joe ist betrunken und wacht am nächsten Morgen neben einer Leiche auf. Nun ist er nicht nur Jäger, sondern wird auch selbst zum Gejagten. Jemand weiß, was er getan hat. Und dieser Jemand beobachtet ihn.





Auf den zweiten Teil der vierten Staffel von "You - Du wirst mich lieben" müssen Fans noch ein wenig warten. Die nächste Folge gibt es erst ab März auf Netflix.