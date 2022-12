Die Hollywood-Ikone Jane Fonda wird am 21. Dezember 85 Jahre alt - doch wenn eine Frau jung geblieben ist, ist es mit Sicherheit sie.

„Groß feiern wird sie ihren Geburtstag im Dezember nicht“, bestätigte Fondas Management. Sie hatte allerdings vor einigen Wochen in Atlanta vorgefeiert, und zwar mit einer Spendenaktion. Schon ihren 80. Geburtstag hatte Fonda ganz ihrem langjährigen Herzensprojekt gewidmet. Die Einkünfte der Spenden-Gala fließen in ihre Hilfsorganisation GCAPP, mit der Fonda im US-Staat Georgia Heranwachsende unterstützt, etwa mit Programmen zur Verhütung von Teenagerschwangerschaften.

Seit den 60er Jahren, setzt sich die Aktivistin weltweit für Frieden, Frauenrechte und Umweltschutz ein. Mit knallrotem Mantel und rotem Hut trat sie Anfang Dezember bei einem "Fire Drill Fridays"-Protest in Washington kämpferisch vor die Menge. Seit 2019 ist Fonda bei den Demonstrationen gegen den Klimawandel dabei, und wurde sogar schon mehrmals dabei festgenommen.

Jane Fonda bei einer der "Fire Drill Fridays" Demonstrationen

Von ihrer Krebserkrankung wollte sie sich nicht bremsen lassen, hatte sie im September erklärt, als sie der Öffentlichkeit auf ihrem Instagram Account mitteilte, dass bei ihr ein sogenanntes Non-Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde. Sie könne ihr Leben nicht verlängern, aber sie könne es "breiter und tiefer" machen, sagte Fonda im November in einem Interview. Doch Donnerstag teilte die zweifache Oscar-Preisträgerin mit ihren Fans, ihr Krebs sei in Remission, sie könne die Chemotherapie einstellen. Der positive Bescheid der Ärzte sei das "beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten", sagte sie.

Jung und bildhübsch. 1979 gewann Jane Fonda einen Oscar als "Best Actress" für den Film Coming Home.

Und auch vor der Kamera mischt Fonda mit 85 Jahren noch mit. "Was soll ich dazu sagen? Lily Tomlin, Rita Moreno, Sally Field und ich haben gerne ein bisschen Spaß!", schrieb sie Mitte Dezember auf Instagram zu einem Filmposter für die Roadtrip-Komödie "80 for Brady", die im Februar in die Kinos kommen soll. Der Film mit dem grauhaarigen Damen-Quartett (im Alter von 76 bis 91 Jahren) ist von einer wahren Geschichte inspiriert. Vier beste Freundinnen reisten 2017 zum Super Bowl, um den Star-Quarterback Tom Brady zu erleben. Der American-Football-Superstar spielt in dem Streifen natürlich mit.