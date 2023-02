Heute ist Equal Pay Day

Am 16. Februar ist Equal Pay Day. Sprich: Frauen haben im Jahr 2023 bis heute gratis gearbeitet.

Der Equal Pay Day (EPD), der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern, macht auf den bestehenden Gender-Pay-Gap aufmerksam. Im Jahr 2023 haben Frauen bis heute, den 16. Februar, gratis gearbeitet. Die Gehaltschere zwischen Frauen und Männern ist weltweit immer noch deutlich zu groß, Frauen verdienen in jedem Bereich deutlich weniger. In Österreich lag der Gender Pay Gap laut Eurostat 2020 bei 18,9 Prozent, und damit deutlich über dem EU Schnitt (EU-27) von 13,0 Prozent. Frauen werden oft gut gemeinte Ratschläge gegeben, sie sollen sich auf die Füße stellen. Besser verhandeln. Doch warum sagt das nicht auch jemand einmal zum Arbeitgeber? „Bezahlt den Frauen endlich mehr!“

Hilfreiche Maßnahmen?

Um gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit zu erreichen, bedarf es laut Bundeskanzleramt in Österreich noch vielfältigere Maßnahmen, dazu zählen:

- Förderung der Karriereperspektiven von Mädchen und Frauen in allen – und insbesondere den sogenannten MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) – Berufen.

- Abbau von Hindernissen für Frauen bei der Ausübung einer Vollzeitstelle: Dazu zählen unter anderem die Fortführung der Bemühungen zur Bereitstellung ausreichender und qualitativ hochwertiger Kinderbetreuungs- und Pflegeplätze und zur Erhöhung der Väterbeteiligung.

- Initiativen zur Förderung von Frauen in wirtschaftlichen Führungs- und Entscheidungspositionen.