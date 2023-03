× 100 Power-Frauen, die uns bewegen

Der Report zum Frauentag: Österreichs Top-Ladys von Politik bis Wirtschaft, Kultur und Sport. Wo es punkto Chancengleichheit Aufholbedarf gibt.

Wien. Auf der ganzen Welt geht es am heutigen Frauentag um Chancengleichheit für Frauen. Das gibt Anlass, eine Reihe heimischer Top-Frauen quer durch alle Bereiche – von Politik über Wirtschaft bis zu Sport und Kultur – vor den Vorhang zu holen (siehe unten). Es gibt aber auch Anlass, die Situation von Frauen hierzulande zu beleuchten – und da gibt es hinsichtlich Gleichstellung durchaus Luft nach oben.

Karriere: Weniger Chancen für Aufstieg, viel Teilzeit

Hier einige Fakten:

■ In Österreich leben laut Statistik Austria 4,63 Millionen Frauen. Männer gibt es „nur“ 4,49 Millionen.

■ In puncto Bildung hat das weibliche Geschlecht die Nase vorn: Von den 376.050 Studierenden in Österreich sind 205.972 Frauen, was einem Anteil von 54,8 % entspricht. Einen Hochschulabschluss haben hierzulande 21,2 % der Frauen – die Männer liegen mit 17,1 % zurück.

■ Hinsichtlich Karrierechancen wirkt sich das freilich nicht aus. Laut einer Studie der Boston Consulting Group sind Frauen erst in einem Drittel der Vorstandsetagen der Top 50 heimischen börsennotierten Firmen vertreten.

■ Frauen verdienen in Österreich knapp ein Fünftel (18,8 %) weniger als Männer. Damit zählen wir – obwohl die Differenz sinkt – im EU-Vergleich zu den Ländern mit den größten geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden.

■ Das liegt auch daran, dass hierzulande fast jede zweite Frau (49,6 %) Teilzeit arbeitet. Im EU-Schnitt liegt die Teilzeitquote bei Frauen nur bei 29,5 %. Die Teilzeitbeschäftigung erfolgt bei uns aber in vielen Fällen nicht freiwillig, sondern aus einem Mangel an leistbarer Kinderbetreuung.

Alles Punkte, die nicht nur am „Frauentag“ Thema sein sollten …

Top 100: Österreichs Top-Ladys

POLITIK

1. Johanna Mikl-Leitner

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

Landeshauptfrau von Niederösterreich und die Mächtigste in der ÖVP.

2. Doris Bures

Die Zweite Nationalratspräsidentin (SPÖ) ist höchste Frau im Land.

3. Karoline Edtstadler

Charmante Verfassungsministerin hat Kanzlerinnen-Format.

4. Marlene Svazek

Landeschefin der FPÖ in Salzburg. Wird sie erste blaue Landeshauptfrau?

5.Pamela Rendi-Wagner

Die Parteiobfrau der Sozialdemokraten kämpft um ihren Chefsessel.

6. Klaudia Tanner (ÖVP)

Verteidigungsministerin rüstet auf.

7. Alma Zadic (Grüne)

Justizministerin zieht die Fäden.

8. Beate Meinl-Reisinger

Neos-Parteichefin seit 2018.

9. Elke Kahr (KPÖ)

1. KPÖ-Bürgermeisterin von Graz.

10. Susanne Raab (ÖVP)

Medienministerin will ORF-Reform.

11. Leonore Gewessler

Grüne Klima- und Energieministerin.

12. Renate Anderl

AK-Chefin kämpft für Arbeitnehmer.

13. Kathrin Gaál

Wiener Wohnbaustadträtin (SPÖ).

14. Christine Haberlander

Landeschef-Vize in Oberösterreich.

15. Barbara Teiber

Gewerkschaftschefin der GPA.

16. Claudia Plakolm (ÖVP)

Jugendstaatssekretärin, JVP-Chefin.

17. Nicole Zehetner-Grasl

Die jüngste Bürgermeisterin (25, OÖ).

18. Julia Herr (SPÖ)

Umweltsprecherin, rote Aufsteigerin.

19. Martha Schulz

Tirolerin ist Vizepräsidentin der WKÖ.

20. Susanne Kraus-Winkler

Tourismus-Staatssekretärin (ÖVP).

WIRTSCHAFT

1. Elisabeth Stadler

© APA/GEORG HOCHMUTH ×

VIG-Generaldirektorin und einzige Frau an der Spitze eines ATX-Konzerns.

2. Patricia Neumann

Ex-IBM-Managerin übernimmt im Mai die Führung von Siemens Österreich.

3. Gerda Holzinger-Burgstaller

Sie steht als CEO an der Spitze der Erste Bank Oesterreich.

4. Claudia Süssenbacher

Sie ist seit März erste Frau im Vorstand der Raiffeisenlandesbank Wien-NÖ.

5. Sonja Steßl

Sie ist Vorstandsdirektorin der Wiener Städtische Versicherung.

6. Kathrin Glock

Unternehmerin.

7. Sabine Herlitschka

Chefin von Infineon Austria.

8. Michaela Keplinger-Mitterlehner

Vize-Generalin der RLB OÖ.

9. Marietta Schorn

Erste Frau im Hofer-Vorstand.

10. Alexandra Reinagl

Gibt bei Wiener Linien den Ton an.

11. Herta Stockbauer

Steht an der Spitze der BKS Bank.

12. Susanne Riess-Hahn

Wüstenrot-Generaldirektorin.

13. Eveline Pupeter

Chefin der Handyfirma emporia.

14. Christine Antlanger-Winter

Sie ist Chefin von Google Austria.

15. Judit Havasi

Führt die Donau Versicherung.

16. Annette Mann

Sitzt im Chef-Cockpit der AUA.

17. Eva Schindlauer

Kaufmännische Direktorin ORF.

18. Silvia Angelo

Vorständin ÖBB-Infrastruktur.

19. Inga Leschek

Programm-Geschäftsführerin RTL .

20. Edith Hlawati

Führt die Staatsholding ÖBAG.

SPORT

1. Anna Gasser

© GEPA ×

Snowboard-Queen krönte sich im Februar zur Big-Air-Weltmeisterin.

2. Nina Ortlieb

Ski-Star jubelte über Abfahrts-Silber bei der WM in Frankreich.

3. Eva Pinkelnig

Vorarlbergerin dominiert Skisprung-Zirkus, holte heuer zweimal WM-Silber.

4. Cornelia Hütter

Steirerin ist unser Aushängeschild bei den ÖSV-Speed-Damen.

5. Roswitha Stadlober

Trat das schwere Erbe von Peter Schröcksnadel an, Powerfrau an ÖSV-Spitze.

6. Madeleine Egle

Beste heimische Olympia-Rodlerin.

7. Lisa Hauser

Weltmeisterin, Biathlon-Star.

8. Manuela Zinsberger

ÖFB-Torfrau und England-Legionärin.

9. Irene Fuhrmann

ÖFB-Teamchefin mit Erfolgsgarantie.

10. Nicole Billa

Spielerin des Jahres in Deutschland.

11. Laura Wienroither

Gewann mit Arsenal den FA-Cup.

12. Anna Meixner

Unser Schweden-Hockey-Export.

13. Anna Kiesenhofer

Mit Rad-Olympia-Gold unsterblich.

14. Vanessa Herzog

Medaillenbank, Eisschnelllauf-Star.

15. Sara Marita-Kramer

Bildet mit Pinkelnig ÖSV-Erfolgsduo.

16. Julia Grabher

Beste heimische Tennisspielerin.

17. Ivona Dadic

Leichathletik-Ass aus Oberösterreich.

18. Michaela Polleres

Olympia-Heldin im Judo.

19. Sofia Polcanova

Tischtennis-Queen sorgt für Furore.

20. Bettina Plank

Karate-Star, Olympia-Dritte in Tokio.

SOCETY

1. Victoria Swarovski

© getty Images ×

„Let’s Dance“-Moderatorin und erfolgreiche Unternehmerin (Orimei).

2. Melissa Naschenweng

Schlagerstar, bekannt u.a. für „I steh auf Bergbauernbuam“.

3. Mirjam Weichselbraun

Langjährige ORF-Moderatorin („Dancing Stars“ und Opernball).

4. Barbara Meier

Model und Schauspielerin, gewann 2007 „Germany’s Next Topmodel“.

5. Nadja Bernhard

„ZiB“-Moderatorin ist seit Jahren eine Fixgröße im ORF-Newsteam.

6. Nadine Leopold

Austro-Model international gefragt.

7. Nadja Swarovski

Erste leitende Frau im Unternehmen.

8. Leona König

Gründerin der „Goldenen Note“.

9. Karina Sarkissova

Moderatorin und Baletttänzerin.

10. Silvia Schneider

Designerin, moderiert Kochshow.

11. Birgit Lauda

Kunstsammlerin.

12. Patricia Schalko

Milliardärs-Ex glänzte am Opernball.

13. Ingrid Flick

Unternehmerin, Kinderbuchautorin.

14. Birgit Reitbauer

Gastronomin und Opernball-Lady.

15. Lilian Klebow

Schauspielerin („SOKO Donau“).

16. Ali Winkler

Gastgeberin im Hotel Sacher.

17. Dagmar Koller

Grande Dame der Society.

18. Gerda Rogers

Star-Astrologin.

19. Eleonore Habsburg

Adels-Spross und liebevolle Mama.

20. Katharina Straßer

Schauspielerin („Griechenland“).

KULTUR

1. Monika Willi

© Getty ×

Die Cutterin ist für ihre Arbeit am Film „TÁR“ für Oscar nominiert.

2. Anna Netrebko

Die Opernsängerin begeistert nun auch wieder an der Wiener Oper.

3. Verena Altenberger

Schauspielerin (Buhlschaft, „Sterne unter der Stadt“).

4. Valerie Pachner

Schauspielerin („Phant. Tierwesen“).

5. Valerie Huber

Schauspielerin („Klammer“, „Kitz“).

6. Marie Kreutzer

Regisseurin („Corsage“)

7. Lotte de Beer

Volksopern-Direktorin.

8. Mira Lu Kovacs

Sängerin und Komponistin.

9. Mirjam Unger

Regisseurin („Vorstadtweiber“).

10. Teya & Salena

Duo tritt beim Song Contest an.

WISSENSCHAFT

1. Carmen Possnig

© APA/HANS KLAUS TECHT ×

Die Medizinerin ist Ersatzastronautin bei der EU-Weltraumorganisation.

2. Eleni Tomazou

Kinderkrebsforscherin im St. Anna Kinderspital.

3. Angela Sessitsch

International tätige, viel­zitierte Bodenbiologin.

4. Edeltraud Hanappi-Egger

Rektorin Wirtschaftsuni Wien.

5. Dorothee von Laer

Virologin, in Krebsforschung tätig.

6. Gabriela Kornek

Ärztliche Direktorin AKH Wien.

7. Monika Redlberger-Fritz

Expertin für Influenza und Covid.

8. Sophie Zechmeister

Leiterin Institut für Bodenforschung.

9. Sylvia Geyer

Rektorin FH Technikum Wien.

10. Monika Henzinger

Aligorithmusforscherin, Uni Wien.