Incredible Women: Neue Staffel des Net-a-porter-Podcasts startet

Role-Models wie Naomi Shimada, Este Haim and Leila Yavari gewähren unter dem Motto "Champions of Change" Einblick in ihre Arbeitswelten.

In der sechsten Staffel des Podcasts "Incredible Women" von Net-a-porter kommen inspirierende Frauen zu Wort, die allesamt wichtige Veränderungen vorantreiben, um die Zukunft in ihren Branchen zu gestalten. Den Anfang macht Musikerin Este Haim (oben Mitte), gefolgt von Model und Autorin Naomi Shimada (oben links) und Mode-expertin Leila Yavari (oben rechts). Moderiert wird der Podcast von Net-a-porter-Content-Direktorin Alice Casely-Hayford. Reinschalten und Frauen unterstützen Der Online-Händler spendet einen US-Dollar für jedes erste Abspielen der ersten Folge mit Este Haim (in der Woche ihrer Veröffentlichung) an die Organisation Catalyst. Der gemeinnützige Verein setzt sich weltweit für verbesserte Arbeitsbedingungen für Frauen ein. "Champions of Change" finden Sie auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und vielen weiteren Anbietern.