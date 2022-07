× Ist das der heißeste Bikini der Welt?

Der neue Butterfly-Babe-Thong des Labels Fashion Nova sorgt in den sozialen Medien für Aufregung.

Will man am Pool oder am Strand alle Blicke auf sich ziehen, sollte man sich den „Butterfly-Baby-Thong“ vom Label "Fashion Nova" zulegen. Dieser sorgt derzeit für Aufregung in den sozialen Medien. Der Zweiteiler gilt ohne Zweifel als das gewagteste Bikini-Modell der Welt. Abgesehen davon, dass das Oberteil mit Müh und Not die Brüste bedeckt, zeigt das "Höschen"– wenn man es so nennen will – so gut wie alles. Die zwei Seitenbänder und ein schmaler Stoffstreifen werden lediglich von einem glitzernden Schmetterling zusammengehalten.

© Fashion Nova ×

Wenig Stoff, wenig Stil

"Das wird eine interessante Bräunungsmarkierung hinterlassen", kommentierte das Label die Bilder auf Instagram. Mit gutem Geschmack hat das neue Teil um knapp 12 Euro wenig zu tun. Die Blicke zieht man damit aber zu 100 Prozent auf sich. Die Userinnen sind geteilter Meinung. Während einige schreiben, dass man "da ja gleich nackt gehen könne", sind andere hellauf begeistert. Einig ist man sich darüber, dass man sich mit diesem Bikini wohl besser nicht großartig bewegen sollte...