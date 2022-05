× Herzogin Kate ist die »Schnäppchen-Queen«

Herzogin Kate begeistert im Edel-Look von der Stange.

Guter Stil muss nicht immer teuer sein – und Herzogin Kate (40) ist dafür der beste Beweis. Die royale Dreifach-Mama macht nämlich auch in Outfits von der Stange eine gute Figur. Mit ihrem jüngsten Outfit hat die Ehefrau von Prinz William sich nun ein weiteres Mal den Titel der „Schnäppchen-Queen“ verdient.

© Getty ×

Herzogin Kate begeisterte im Schnäppchen-Look

Royaler Look zum Nachshoppen

Im Zuge eines Kurzbesuchs in Schottland zeigte sich die 40-Jährige bei ihrem Besuch der St. John’s Primary School in Port Glasgow, in einer babyblauen Bluse von Cefinn im Wert von umgerechnet rund 199 Euro. Das elegante Basic-Teil kombinierte Kate mit einer marineblauen Hose und einem Mantel von Catherine Walker. Wer den royalen Look nachshoppen möchte sollte sich allerdings beeilen. Die "Riley Funnel Neck Blouse" in der Farbe "Cornflower Blue" wird mit Sicherheit bald restlos ausverkauft sein!