Victoria's Secret: Umstrittenes Comeback der Dessous-Show

Der Unterwäsche-Hersteller Victoria's Secret stellt sich nach Skandalen wieder neu auf und kündigt eine zeitgemäße Neuauflage der legendären Modeschau an. Das Echo in den sozialen Medien ist gespalten.

Nach fast einem Viertel Jahrhundert fand das Unterwäsche-Märchen von Victora's Secret 2019 ein jähes Ende: Die legendäre Live-Show der Topmodels im Engelskostüm wurde abgesagt. Schlagzeilen rund um Skandale im Unternehmen häuften sich. Von Machtmissbrauch gegenüber den Models, Tyrannei und Belästigung war die Rede. Auch das Publikum hatte das Interesse an dem Show-Format verloren und strafte die Parade ausgedienter Frauenbilder und genormter Schönheitsideale mit schlechten Einschaltquoten ab. Das amerikanische Wäschelabel suchte nach dem harten Aufprall nach alternativen Marketingstrategien um die Brand neu zu positionieren. Das neue Motto: Vielfalt statt genormten Körpern. Zu den neuen Testimonials zählen Celebrities wie Priyanka Chopra, Fußballerin und LGBTQ-Aktivistin Megan Rapinoe oder Curvy-Influencerin Paloma Elsaesser.

Comeback der Show

Nach fünf Jahren Laufstegpause kündigt der Wäschekonzern nun eine Rückkehr einer Modenschau an: Ende des Jahres soll es wieder eine Show geben. Ob Engel, Glitzer und Live-Acts wieder Teil des Konzepts sein werden, ist allerdings unwahrscheinlich. Die Unternehmensführung pocht auf eine zeitgemäße Inszenierung von Weiblichkeit. "Wie wir bereits mitgeteilt haben, werden unser neuer Markenauftritt und unsere Mission weiterhin unser Leitprinzip sein", erklärte man gegenüber dem People Magazine. "Wir freuen uns darauf, im Laufe dieses Jahres mehr darüber zu berichten." Wann und wo die Show über die Bühne gehen soll ist also noch unklar.

Netz reagiert mit Skepsis

Die Reaktionen in den sozialen Medien sind gespalten. Frauen zweifeln an der Aufrichtigkeit der Unternehmensmission und wittern einen performativen Marketing-Coup, um wieder in der Gunst der Konsumenten zu steigen. "Wir wollen die Show nur zurück, wenn ausschließlich Plus-Size-Models auf dem Laufsteg zu sehen sind", schreibt eine Userin auf Twitter. "Ich denke wir alle wissen, was Victoria's Geheimnis ist, und finden es nicht cool", kommentiert eine andere Userin.