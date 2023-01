Das deutsche Supermodel starb am Mittwoch an Brustkrebs mit nur 56 Jahren. MADONNA blickt auf die besten Runway Looks der Modeikone zurück.

Als eine der "Big 5" neben den Supermodels Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington und Linda Evangelista, zählte Tatjana Patitz zu den begehrtesten Modeikonen der 90er. Und doch war sie ganz anders, kein klassisches Supermodel, galt als zurückhaltend, sogar etwas schüchtern. Doch genau das machte Patitz in der Fashion-Branche besonders beliebt. Entdeckt wurde sie damals mit süßen 17 Jahren von dem Mode Fotografen Peter Lindbergh, und bald danach auf den größten Laufstegen der Welt zu sehen. Von Chanel, Hermes, Valentino bis Dior, blicken wir auf ihre schönsten Runway Momente zurück. Tatjana Patitz: Das waren ihre besten Runway Looks 1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10 © Getty Images Paris © Getty Images Paris © Getty Images Paris © Getty Images Paris © Getty Images Paris © Getty Images Paris © Getty Images Paris © Getty Images New York © Getty Images Berlin © Getty Images Mailand