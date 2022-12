Style-Trends à la ›Emily in Paris‹

Ob schrill oder extravagant: Die Looks von „Emily“ sind alles andere als langweilig.

Seit 21. Dezember 2022 läuft die dritte Staffel der Erfolgsserie Emily in Paris (mit Lily Collins in der Titelrolle) auf Netflix, die bereits jetzt wieder für jede Menge Fashion-Inspiration sorgt. Kein Wunder, denn die Outfits werden von Star-Stylistin Patricia Field zusammengestellt, die auch für die Kostüme von Sex and the City und Der Teufel trägt Prada verantwortlich ist. Die glamourösen Outfits, die aus auffälligen Silhouetten bestehen, wie Tüll-Couture-Kleidern, neonfarbenen Oberteilen oder bunt-gemusterten Mänteln. Dabei ist jede Luxusmarke vertreten, egal ob sommerlich in Ganni, extravagant in Christian Siriano, stilvoll in Chanel oder auch schrill in Kenzo. Zusätzlich hatten zahlreiche unbekannte Designer hatten ihre Finger im Spiel.

Bereits in den ersten zwei Staffeln fielen die bunten und ausgefallen Looks von Emily auf – sie sind schließlich alles andere als langweilig.