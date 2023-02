Stars stürmen Michael Kors Show

Diese Woche versammelten sich die größten amerikanischen Designer in New York um ihre Herbst-Kollektionen zu präsentieren. Den krönenden Abschluss machte Mittwochnachmittag Michael Kors - nicht nur mit einer spektakulären Kollektion, sondern auch einer einzigartigen Front Row an Star-Gästen.

Michael Kors gilt als der ultimative Star-Favorit. Anna Wintour, Kate Hudson und Katie Holmes zählen zu seinen engsten Verbündeten. Von der Met Gala bis zu den Oscars kleidet er regelmäßig Hollywoods A-List ein. Kein Wunder also, dass seine Fashion Show Mittwochnachmittag eine Front Row der Extraklasse versprach. Von Hollywoods begehrtesten Stars, It-Girls und Topmodels (nicht nur auf dem Laufsteg) fehlte fast niemand in der ersten Reihe. © Getty Kathy Hochul (Gouverneurin von New York) und Anna Wintour (Vogue) × Nachstehend alle Star-Gäste mit ihren phänomenalen Show-Outfits. Die Front Row Gäste der Michael Kors Show 1/14

14/14 © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty Herbst/Winter Kollektion Für seine Kollektion, lies sich Designer Michael Kors von dem Boho-Look der 70er inspirieren. Als Leitfaden der Styles dominierten Schlaghosen, Fransen, Wildleder und Pailletten den Laufsteg, welche kommenden Herbst auf jeden Fall auch in unseren Gadaroben zu sehen sein werden. Nachstehend die schönsten Runway-Looks. Die Highlights der Michael Kors Herbst/Winter Kollektion 1/8

8/8 © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty © Getty