SAG Awards: Alle bezaubernden Red-Carpet-Looks

Sonntagabend wurden die Screen Actors Guild Awards zum 29. Mal an die besten Schauspieler:innen aus Film und Fernsehen vergeben. Auf dem roten Teppich in Los Angeles zeigten sich die nominierten Stars und Gäste wie Zendaya, Cate Blanchett und Cara Delevigne von ihrer glamourösesten Seite.

Bei den gestirgen SAG Awards wurden in 15 Kategorien die besten Darsteller:innen und Filme gekrönt, darunter räumten zum Beispiel „Everything Everywhere All at Once“ und "White Lotus" mehrere Awards ab.

Glamouröse Auftritte

Doch nicht nur die Filme sorgten an diesem Abend für Begeisterung. Hollywood Stars und internationale Gäste bezauberten auf dem roten Teppich mit Traum-Roben. Angesagt waren knallige Farben, Samt und Pailletten. Aber auch viele Männer verzichteten auf einen schlichten Smoking und warfen sich in Schlale! Nachstehend die schönsten Looks.