Rihannas Mode-Comeback: Fenty x Puma kehrt zurück

Rihanna macht wieder gemeinsame Sache mit Puma: Neue Zusammenarbeit mit Fenty in den Startlöchern.

Gute Nachrichten für Fenty-Fans! Nur wenige Wochen nach Rihannas Superbowl-Spektakel wird die Werbetrommel rund um das Beauty- und Fashion-Label weiter angekurbelt. Die legendäre Sportmode-Kooperation mit Puma geht nämlich nach vier Jahren Pause in die nächste Runde. Auf Instagram verkündetet Puma, dass Rihanna zurück auf der Sportmode-Bühne sei: "She's back", lautet die kurze Ansage, die Fans weltweit auf neue Looks im kultigen Fenty-Look hoffen lässt. Wann genau die Teile erhältlich sind, ist allerdings noch unklar ("coming soon!").

Comeback nach Laufsteg-Stop

Die Ankündigung zur neuen Mode aus dem Fenty-Universum kommt rund ein Jahr, nachdem die Marke vom Luxusgüterkonzerns LVMH auf Eis gelegt wurde. Rihanna hat die nach ihrem bürgerlichen Nachnamen benannte Marke vor rund sechs Jahren gegründet und damit einen regelrechten Hype ausgelöst, als High Fashion Brand auf dem Pariser Laufsteg konnte man sich aber nicht nachhaltig durchsetzen. Neben Mode und Unterwäsche wird unter der Dachmarke Fenty vor allem Kosmetik vertrieben. Nach der Superbowl-Übertragung Mitte Februar überholte Rihanna damit bei den Google-Suchanfragen Kylie Cosmetics. Während ihrer Halftime-Show hielt sie eine Fenty Puder als Requisit in die Kamera, was die Verkaufszahlen in die Höhe schnellen ließ. Mit vermutlich 1,4 Milliarden Dollar schätzte "Forbes" 2021 ein Großteil des Vermögens aus Rihannas Kosmetiklinie.



© Getty Images ×

Rihannas letzte Puma-Kollektion aus dem Jahre 2018