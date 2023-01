Rihanna in sexy Dessous

Rihanna teilte am Donnerstag auf Instagram ein verführerisches Video ihrer Valentinskampagne für ihr Label Savage X Fenty.

Rihanna ist bereit für den Valentinstag. Am Donnerstag postete die 34-jährige Sängerin auf ihrem Instagram Account ein aufreizendes Video, in dem sie Dessous ihrer neuen Savage X Fenty-Valentinskampagne präsentierte. Verführerisch rekelt sie sich in einem schwarzen Spitzen-Catsuit. Die Kollektion enthält eine Reihe von Dessous, Nachtwäsche, Sportbekleidung und vieles mehr, sowohl für Frauen, als auch für Männer.

Die sexy Instagram-Ankündigung kommt nur wenige Tage nach der Veröffentlichung der 17-teiligen Savage X Fenty Game Day-Kollektion in limitierter Auflage zu Ehren von Rihannas bevorstehendem Auftritt in der Super Bowl Halftime Show.