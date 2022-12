× Retro ist auf der Skipiste wieder schick

Emily Ratajkowski, Michael Kors und Ellesse zeigen die neuesten Pistentrends.

Pünktlich zum Start der Skisaison hat das Luxuslabel Michael Kors gemeinsam mit Ellesse eine Winterkampagne gestartet. Die Kollektion wird von Model Emily Ratajkowski perfekt in Szene gesetzt.

© Michael Kros

© Michael Kros ×

© Michael Kros

Das 31-jährige Model posiert in dem 15-sekündigen Werbespot in den Farben Dunkelblau, Weiß, Orange und roten Retro-Teilen. Unter anderem auch im ärmellosen Gilet. Ob dieser Style ganz so pistentauglich ist, sei dahingestellt, stylisch ist die Kollektion aber allemal.