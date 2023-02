Nike in Türkis: Tiffany hat ein neues Juwel

Bereits gestern gaben Nike und Tiffany & Co. auf Social Media bekannt, gemeinsam ein Sneaker-Modell zu designen.

Gestern verrieten Nike und Tiffany & Co. auf Social Media, einen gemeinsam designten Sneaker auf den Markt zu bringen. "A legendary Pair" (deutsch: "Ein legendäres Paar") ließen die Kultmarken auf Instagram verlauten. Heute gab es die für die Fans lang ersehnten Fotos:

Das Objekt der Begierde: Nike x Tiffany & Co Air Force 1 1837. Das stylische Schuhwerk besteht aus schwarzem Veloursleder. Ab 7. März kann man die Sneaker in den Flagshipstores von Tiffany & Co in New York und SoHo, über die "SNKRS"-App oder in ausgewählten Nike-Stores in Nordamerika, erwerben. Kostenpunkt: ca. 370,- Euro.

In limitierter Auflage können die dazu passenden Accessoires, wie ein Schuhlöffel, eine Schuhbürste, Trillerpfeife und eine Deubré (ein silbernes Etikett, durch das die Schnürsenkel gefädelt werden kann) erworben werden. Das edle Zubehör ist aus Sterlingsilber und kostet zwischen 230,- bis 440,- Euro.