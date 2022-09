× La Hong als Auftakt der Fashion Week Berlin

Fulminanter Auftritt von LA Hong bei der Fashion Hall Berlin im Radisson Collection.

La Hong eröffnete als einziger österreichischer Designer die Berliner Fashion Week im Zuge der Fashion Hall. Dabei präsentierte er neben Internationaler Mode auch, Dirndl & Trachten sowie ganz neu: Die Klimt Deluxe Kollektion by La Hong.

© elephant & porcelain ×

Dieses Jahr haben die Gäste der Fashion Hall Gala zum ersten Mal in Berlin die Möglichkeit einen kleinen Auszug aus La Hongs vielfältigen Kreationen zu erleben.

© TeeTran Studios ×

Designer La Hong, geboren in Vietnam wuchs in seiner Wahlheimat, Österreich – Wien auf. Er zählt – als einziger Designer Österreichs, der sich mit seiner Marke La Hong auf Augenhöhe mit anderen internationalen Premiumlabel an Wiens Luxus Meile - dem Wiener Kohlmarkt – neben Burberry, Dior, Louis Vuitton & Co. etabliert hat zu den bekanntesten Austro Designern. Seine Mode ist vielfältig und umfasst globale kulturelle Einflüsse, welche er in seinen Kreationen einbringt. Somit ist er unserer immer globaleren Welt seiner Zeit voraus. Diese Gedanken werden auf seine Art und Weise umgesetzt und bereiten dem Träger dadurch ein zeitlos-fröhliches Wohlbefinden.

Neben seinen großen globalen Design-Linien lässt er sich gerne von internationalen Künstlern aus aller Welt inspirieren. Wie unter anderem von Picasso, Hundertwasser, Schiele und Klimt.