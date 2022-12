× Katie Holmes griff daneben!

Normalerweise beweist die Schauspielerin Katie Holmes immer Stil. Diesmal griff sie etwas daneben.

Ohne Zweifel, Schauspielerin Katie Holmes ist eine wunderschöne Frau, die auch schon den ein oder anderen Modetrend gesetzt hat. Doch beim diesjährigen iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022 im Madison Square Garden in New York griff sie aber ein wenig daneben.

© Getty Images ×

Ihr hautanliegendes, über die Hüften gehendes Samt-Top kombinierte sie mit einer weitgeschnittenen Jeans. Dazu wählte sie schlichte Sneaker. Auch die Frisur sah eher so aus, als sei sie gerade erst aus ihrem Bett aufgestanden. Alles in allem wirkte der Look sehr „undone“ (unfertig).

Weitere Gäste

Neben Katie besuchten noch zahlreiche weitere Prominente den iHeartRadio Z100’s Jingle Ball, darunter Popstars wie die Backstreet Boys, Ava Max, Lizzo oder Demi Lovato.