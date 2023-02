Kardashian: sexy für Dolce & Gabbana

Kim Kardashian macht ihrer Topmodel-Schwester Kendall Jenner Konkurrenz! Das italienische Modehaus wählte den Reality-Star als Gesicht der Frühjahrs Kampagne aus.

Die Designer des Hauses, Domenico Dolce (64) und Stefano Gabbana (60), wählten Kim Kardashian (42) seit kurzem als ihre Muse. Schon vergangenen September beeindruckte sie mit ihrem Auftritt als Model samt Glamourrobe bei der Dolce & Gabbana Show der Mailänder Fashion Week das Publikum. Nun hat das Luxuslabel bekannt gegeben, dass Kardashian das neue Gesicht der Werbekampagne für die Frühjahrs-Sommerkollektion 2023 ist.

Neue Karriere als sexy Supermodel

Die neuen Stücke der Saison präsentierte Kim Kardashian mit einer Menge Sexappeal. In der Fotostrecke ist sie unter Anderem in einem hautengen Korsett, Pailletten-besetzten-BH, sexy Strümpfen und durchsichtigen Spitzenkleid zu sehen. Und nicht alleine! Denn neben ihr im Bett liegt ein fast nackter, sehr gut aussehender Mann. Für die Milliardärin gibt es als frischer Single also genug Gründe zu feiern.

"Ein Gefühl der Intimität"

Die Kardashian-Jenner Familie habe ein sehr enges Verhältnis zu dem Modekonzern. Letzten Sommer stattete Dolce & Gabbana Kourtney Kardashians Hochzeit zu Travis Barker mit Outfits für das Brautpaar sowie allen Gästen aus. Auch Kardashians Steifvater Corey Gamble brachte kürzlich eine exklusive Männer-Kollektion mit der italienischen Brand auf den Markt.

Laut der Dolce & Gabbana Pressemitteilung sind die It-Pieces der neuen Kollektion "eine einzigartige Neuinterpretation der Archive von Dolce & Gabbana aus den 1990er und 2000er Jahren, zu denen dieselben legendären Kleidungsstücke gehören, die Kim während ihres gesamten Lebens und ihrer Karriere so oft inspiriert haben". Kardashian erklärt auf Instagram, dass die neue Kampagne für sie "ein Gefühl der Intimität" transportiere.