Kardashian blickt mit Bikini-Foto auf das Jahr zurück

2022 blickt Kim Kardashian nicht nur auf ihren Po zurück.

Manche posten am Jahresende Bilder und Videos um sich bei ihren Liebsten zu bedanken, Kim Kardashian (42) postet ein Bikini-Foto - und was für eines! Überraschend war es kaum - und mit ihrer Traumfigur kann sich der Reality-TV Star auch gerne mit viel Haut blicken lassen. Doch 2022 kann Kim Kardashian nicht nur auf ihren Po zurückblicken, der sich auf dem Foto in einem Fenster spiegelt, sondern vor Allem auf ein äußerst aufregendes Jahr.

Glück im Spiel, Pech in der Liebe

Nicht nur wurde 2022 ihre Scheidung mit Rapper Kanye West finalisiert, auch ihr kurzer Fling mit Comedy-Ikone Pete Davidson ging in die Brüche. Doch umso mehr gab Kim 2022 für ihre zahlreichen Unternehmen alles. Nach wie vor, bemüht sich der Reality-TV Star als anstrebende Anwältin und setzt sich für Gefängnisreform und Menschenrechte ein. Neben ihrer Modemarke SKIMS, gründete Kim 2022 auch eine Skincare-Marke SKKN, welche bei Beauty-Lovern durch die Decke ging.

Erst gestern hat Kim durch die Stories Funktion auf Instagram ihre neue SKIMS Kollektion vorgestellt. Grundidee war ein Unterwäschen-Label, doch der Hype um die sensationelle Passform der Kollektionen hat dazu geführt, dass die Kult-Pieces aus den Kleiderschränken der Modeliebhaber nicht mehr weg zu denken sind. Auf skims.com kann man sich auf die Warteliste setzen lassen um die neue Kollektion als erstes zu shoppen, bevor viele Styles in den ersten Minuten wie üblich ausverkauft sind.