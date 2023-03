Jennifer Lopez ist neuer Kampagnenstar von Intimissimi

Jennifer Lopez ist neue Markenbotschafterin von Intimissimi.

Gibt es etwas, dass diese Frau nicht kann? Mit 53 Jahren stellt Jennifer Lopez als Kampagnenstar für das Dessous-Label Intimissimi jedes Topmodel in den Schatten. Mit einem großen Paukenschlag verkündete der italienische Unterwäschehersteller, dass sie JLo als Markenbotschafterin und Kampagnenstar gewinnen konnten. Für die neuen Frühjahrs-Kollektion stand die Pop-Diva bereits vor der Linse – in einen pinken Hauch von Nichts gehüllt, inszeniert als amalfinische Dessous-Göttin. Die Kampagne zeigt einen Tag im Leben von JLO, die entspannt und verspielt ist, Kaffee schlürft und das Lied „II Cielo in una stanza“ singt.

JLo folgt auf Irina Shayk



Bereits im November outete sich JLo als Fan der Marke, was die Gerüchteküche anheizte, dass eine Zusammenarbeit geplant ist. Nun ist die Katze aus dem Sack und das Netz reagiert erwartungsgemäß begeistert: "Die Definition einer zeitlosen Schönheit" oder "Du alterst einfach nicht" lauten die Kommentare auf Instagram. Intimissimi ist damit der perfekte Werbe-Coup gelungen: "Auf der Suche nach einem Testimonial, das den Spirit all unserer Kundinnen verkörpert, haben wir direkt an Jennifer Lopez gedacht. Wir wollen, dass Frauen ein erfülltes Leben führen und sich jeden Tag unterstützt und stark fühlen", sagt Matteo Veronesi, Chief Executive Officer von Intimissimi. Jennifer Lopez folgt in ihrer neuen Funktion als Global Amabasssador dem russischen Supermodel Irina Shayk. "Ich liebe Italien - die Menschen, die Mode, die Kultur, das Essen und die bewegte Geschichte. Als ich Intimissimi entdeckte, war ich sofort von der kostbaren Seide, der romantischen Spitze, den schönen Schnitten, den schmeichelhaften Passformen und den raffinierten Designs angezogen", sagt das Multitalent. "Ich bin stolz darauf, eine Intimissimi-Frau zu sein, und fühle mich geehrt, dass sie mich als jemanden betrachten, der ihre eigenen Qualitäten - selbstbewusst, lebendig und stark - widerspiegelt." Die neue Kollektion ist bereits erhältlich.