× H&M kooperiert jetzt mit diesem Luxus-Designer

Seit zwei Jahrzehnten ist H&M für ihre exklusiven Designer-Kollektionen bekannt, für welche sie sich mit den begehrtesten Namen der Luxusbranche zusammen schließen. Nun bringt der Modegigant eine exklusive Kollektion mit einer der derzeit angesagtesten Fashion Brands auf den Markt.

Designer-Kooperationen sind für H&M nichts neues. Seit fast zwei Jahrzehnten demokratisiert der schwedische Modekonzern die Haute Couture, und bietet Fans die Möglichkeit, besondere Stücke von High-End-Designern zu erschwinglichen Preisen zu erwerben. So kamen in den letzten Jahren etwa schon einzigartige Kollektionen in Kooperation mit Versace, Balmain oder Giambattista Valli zu Stande. Im Frühjahr 2023 folgt nun die nächste, lang erwartete Hype-Kollektion: H&M x Mugler.

H&M x Mugler

Viele Infos zu der Kollektion gibt es derzeit leider noch nicht. Was allerdings bereits bekannt ist: Casey Cadwallader, der Kreativdirektor von Mugler, hat die Kollektion entworfen - ganz im einzigartigen und lebendigen Mugler-Stil. Seit 2018 ist Cadwallader an der Spitze des französischen Mode-Unternehmens. Die Mugler-Designs zählen zu den Red-Carpet Favoriten der Stars. Zu Cadwalladers Klientel gehören, zum Beispiel, Kylie Jenner, Kim Kardashian und Cardi B. Einstellen könne man sich daher also auf knallige Farben, sexy Silhouetten, und spannende Kontraste.

Die Teile, welche üblicherweise innerhalb weniger Stunden ausverkauft werden, gibt es online und in ausgewählten Stores zu ergattern. Das genaue Launch-Datum im Frühjahr wird allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Bis dahin, bleibt uns zumindest die Vorfreude!