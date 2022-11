Gotham Awards: So glänzten die Stars

Am Dienstag fanden die jährlichen Gotham Awards in New York City statt.

Viele namhafte Stars darunter Brendan Fraser, Jennifer Lawrence, Adam Sandler, Ben Stiller oder Julianne Moore ließen sich den Abend natürlich nicht entgehen und zeigten sich wieder einmal von ihrer besten Seite. Für die Glamour-Looks galt einmal mehr: schwarz und weiß liegen voll im Trend.