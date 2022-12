Gisele strahlt wieder!

Kurz nach der Auflösung ihrer 13-jährigen Ehe mit Football-Star Tom Brady zeigte sich das Topmodel wieder auf dem Red Carpet.

Gisele Bündchen (42) flog am Montag von Miami nach Brasilien, um bei einem Event des Juweliers „Vivara“ teilzunehmen, für welchen sie momentan die neue Kampagne bewirbt.

Als Ambassador der Marke sah Gisele wie immer umwerfend aus. In einer schillernden Traumrobe in Gold und geschmückt mit Juwelen zeigte sich das Topmodel bei dem Red Carpet Auftritt in ihrer Heimat Sao Paulo. Das Abendessen war ihre erste formelle Veranstaltung seit ihrer Scheidung vor zwei Monaten. Seit ihrem Ehe-Aus hat sie sämtliche Veranstaltungen gemeidet, jedoch hätte ihr lang ersehntes Comeback kaum schöner sein können.