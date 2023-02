Fashion Week: Die Street-Styles der Stars

Die auffälligsten und unauffälligsten Outfits der Stars bei der Fashion Week.

Die Modewelt hat in den letzten Tagen die Augen auf New York gerichtet, wo bis gestern die Fashion Week stattfand. Und natürlich ließen sich die Shows viele Promis nicht entgehen. Unter den Gästen waren Queen Latifah, Erykah Badu, Nicky Hilton und viele weitere. Und um bei den ganzen modischen Highlights nicht unterzugehen, warfen sich viele Stars ordentlich in Schale.

7/7 © Getty Images Die Schauspielerin Julia Fox trug ein durchsichtiges Kleid mit einer Tasche geziert mit Kondomen. Was sie wohl noch vorhatte? © Getty Images Das Model Karlie Kloss strahlte in Pink. © Getty Images Vogue-Chefin Anna Wintour trug wie immer eine schwarze Sonnenbrille. © Getty Images Die Schauspielerin Katie Holmes trug ein eher schlichtes Outfit. © Getty Images Nicky Hilton entschied sich für ein Kleid im 20-Jahre-Stil. © Getty Images Lori Harvey mit durchsichtigem Oberteil bei der Tory Burch-Show. © Getty Images Ashley Graham ist ein US-amerikanisches Plus-Size-Model. Auch sie wählte ein durchsichtiges Oberteil.

Während es Katie Holmes oder Karlie Kloss lieber schlichter mögen, griffen andere zu gewagteren Outfits. Julia Fox entschied sich für ein fast durchsichtiges Kleid und eine Tasche geziert mit Kondomen. Was sie an dem Abend wohl noch vorhatte?