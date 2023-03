Eleganz und Innovation am Pariser Catwalk

Fashion Week Paris: Zwei weitere großen Namen der Modewelt präsentierten ihre neuen Kollektionen.

Die Pariser Fashion Week ist voll im Gange. Nach Dior und Saint Laurent waren nun zwei weitere große Modehäuser an der Reihe. Paco Rabanne präsentierte am Mittwoch seine neue, futuristische Mode. Es war die erste Show des Labels nach dem erst Anfang Februar Gründer Paco Rabanne verstarb. Sechs seiner Kreationen wurden gezeigt. Die Show war eine Hommage an den weltberühmten Designer.

Unter den Gästen waren unter anderem Jordan Dunn, Halsey oder Mia Regan.

Balmain zeigte am selben Tag wie gewohnt extravagante Designs. Das Label ist bekannt für seine hochelegante Abendmode.

Jordan Dunn und Mia Regan ließen sich auch diese Show von Balmain nicht entgehen. Andere Gäste waren unter anderem Ashley Graham, Jessica Alba und Romeo Beckham.