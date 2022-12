J Lo., Paris Hilton, Hailey Bieber und Co. zeigen uns schon vor dem Heiligabend ihre besten Weihnachts-Outfits.

Hollywood's Stars und Sternchen sind schon seit einigen Wochen in Weihnachts-Stimmung. In Vorbereitung auf die besinnlichen Tage gibt es kaum einen Abend, an dem bei den Stars keine glamouröse X-Mas Party stattfindet. Von dem Weihnachts-Cocktail der Hiltons, bis zu Award-Verleihungen - Hollywood bietet den ganzen Dezember ein volles Programm. Ob in rot, grün, gold oder auch zur Abwechslung ganz gemütlich im Pyjama-Look, wir zeigen die schönsten Weihnachts-Looks der Stars.