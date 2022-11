Die tiefen Einblicke der Stars

Nichts schmeichelt einer Frau mehr als ein schönes Dekolleté.

Im Jahr 2022 feierten Kleider mit „Deep-V“-Ausschnitt (Anm.: extra tiefer Ausschnitt) eindeutig wieder ein Comeback. Ganz weg war der Look natürlich nie, jedoch erfreute er sich heuer wieder besonderer Beliebtheit am roten Teppich – selbst bei kalten Temperaturen. Der Look zählte neben dem Naked-Dress zu den absoluten Favoriten der Stars. Und diese beweisen: Egal ob eine schlanke Silhouette oder eine etwas kurvigere Figur: Dieser Look schmeichelt einfach jeder Frau.

Tipp: Um keinen ungewollten Einblick zu geben und auch den richtigen Halt zu bekommen, helfen selbstklebende BH-Cups und doppelseitiges Klebeband.