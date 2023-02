Strass, Pailletten & Pink feiern ihr Comeback auf dem Red Carpet.

Wow-Effekte sind das Ziel der Top-Designer:innen, die nach zwei Jahren Pause endlich wieder ihr Bestes geben konnten. Ihr Vorhaben ist Eva Poleschinski, Niko Niko, Olga Laskari & Co. gelungen. Die prominenten Ladys funkeln auf dem Red Carpet regelrecht um die Wette. Weiß, Nude- und Silbertöne sorgen dank Strasssteinen, Pailletten und Federn für Star-Appeal. TV-Star und Designerin Silvia Schneider lässt für ihre eigene Kreation ganze 67.644 glitzernde Steinchen verarbeiten. Funkelnde Konkurrenz macht ihr Topmodel und Schauspielerin Barbara Meier, die wieder einmal auf Poleschinski setzt. Ebenso wie Tanzprofi Maria Santner. Die für das Jungdamen- und Jungherrenkomitee zuständige Powerlady führt die Debütant:innen in einer prachtvollen roten Federn-Robe in den schönsten Ballsaal der Welt – und stielt dem Tanznachwuchs, der von einer von Giovanna Engelbert kreierten Swarovski-Tiara gekrönt wird, wohl heute Abend die Show.

Die schönsten Roben des Abends 1/15

2/15

3/15

4/15

5/15

6/15

7/15

8/15

9/15

10/15

11/15

12/15

13/15

14/15

15/15 © Privat Ganz in Weiß zeigt die „Goldene Note“- Erfinderin Leona König in einer Kreation des libanesischen Designers Rami Kadi viel Bein. © Paparazzo Christian n einer roten Traumrobe mit Federn und Blütenapplikation von Eva Poleschinski führt Maria Santner die Debütant:innen an. © PHILIPP JELENSKA Eine Eigenkreation mit 67.644 Strasssteinen, von Kostümbildnerin Stephanie Hofer gefertigt, lässt die TV-Beauty Silvia Schneider funkeln. © Starpix/ Alexander TUMA Lidia Baich wird bei Eröffnung in Laskari begeistern. © Privat Katja Burkhard in Niko Niko. © Jan Frankl Amra Deisenhammer in Elie Saab mit Bucherer-Schmuck. © Privat Kristina Worseg trägt heute ein Kleid designt von Silvia Schneider. © Doris Himmelbauer Die zweifache Barbara Meier Topmodel-Mama wird von Austro-Designerin Eva Poleschinski in eine elegante Eisprinzessin verwandelt. © Privat Lugners "Täubchen" in Georges Makaroun. © Privat Kerstin Lechner mit Schleife in einem pinken Kleid von Niko Niko. © Privat Mariella Ahrens in Erika Suess. © Privat Ana Milva Gomes in einem silbernen Kleid von Niko Niko. © Privat In Rouge & Noir von Alexis Runway. © Privat Ekaterina Mucha setzt auf Hausner und kräftiges Pink. © Privat Monika Ballwein trägt Niko Niko.

Die Farbe des Jahres, Viva Magenta, ist freilich auch stark am Ball der Bälle vertreten. Ekaterina Mucha sticht in einem Kleid von Frack-Designerin Stefanie Hausner hervor. Kerstin Lechner tritt mit Riesenschleife von Niko Niko auf. Letzterer ist auch für die Roben von Ana Milva Gomez und Monika Ballwein verantwortlich. Top-Couturière Laskari verhilft Star-Geigerin Lidia Baich zum perfekten Auftritt in Gold. Auf internationales Fashion-Gespür vertraut indes TV-Beauty und Wrabetz-Freundin Leona König, die ganz in Weiß von Rami Kadi aus dem Libanon viel Bein zeigt.