Die schönsten Looks der Emmy Awards

Die Ladys überzeugten bei den Emmy Awards mit hollywoodreifen Roben und edlen Accessoires

Bei den 74. Emmy Awards im Microsoft Theatre in Los Angeles standen wieder die ganz großen Stars im Mittelpunkt. Der Emmy Award ist der bedeutendste Fernsehpreis der Vereinigten Staaten und eine der glamourösesten Preisverleihungen der Welt.

Und auch heuer hat sich Hoollywoods Prominenz für den roten Teppich wieder ordentlich aufgemascherlt. Bestangezogene Frauen auf dem roten Teppich waren unter anderen Preisträgerin Zendaya, die in einer eleganten Traumrobe von Valentino an den Fotografen vorbeischwebte. Amanda Seyfried überzeugte in einem bodenlangen Glitzerkleid in Rose. Schauspielerin Lily James sah wie immer bezaubernd aus. Sie trug eine goldene Versace-Robe und Chrissy Teigen zeigte ihren Babybauch im halbdurchsichtigen Kleidchen.

Die schönsten Roben im Überblick: