× Chiara Ferragni setzt ein nacktes Mode-Statement

Chiara Ferragni (35) trat bei dem Sanremo-Festival als Moderatorin auf und setzte mit gleich vier verschiedenen Kleidern ein Zeichen gegen Hass, Gewalt und Sexismus.

Sie gilt als die Erfinderin des Mode-Blogging. Als eine der weltweit bekanntesten "Influencerinnen" mit 28,6M Instagram-Followern setzt die Italienerin Chiara Ferragni nicht nur regelmäßig Trends in der Modewelt, sondern, setzt sich auch für Menschenrechte ein. Als Moderatorin des diesjährigem Sanremo-Festival, Italiens begehrtester Musikwettbewerb, sorgte Ferragni mit gleich vier verschiedenen Looks mit wichtiger Botschaft für Aufsehen. Designed wurden ihre vier Roben von Dior. Nachstehend alle Details zu den Statement-Looks im Überblick.

Der erste Look war eine Hommage an die Freiheit

Chiara Ferragni begrüßte das Live-Publikum im Ariston-Theater in einer klassischen schwarzen Robe mit einer weißen Stola, auf der die Worte "Pensati libera" (zu Deutsch: Denke frei) zu lesen waren. "Die einfachen und doch so starken Worte stammen aus einem Foto von Claire Fontaine. Wir hoffen, dass die Worte alle Frauen dazu inspirieren, sich frei zu fühlen – auch wenn das heißt, gesellschaftliche Erwartungen zu enttäuschen", schreibt sie auf Instagram. Das Kleid ist eine Hommage an den Kampf aller Frauen, nicht in eine vom Patriarchat für sie bestimmte Schublade gesteckt zu werden.

Als zweiten Look wählte sie ein Shameless-Dress

© Getty ×

Der zweite Dior Look in dem Chiara Ferragni auf der Bühne erstrahlte war ein Naked-Dress. Das sogenannte "Shameless-Dress", (zu dt. Das Kleid ohne Scham) schmiegte sich wie eine zweite Haut an ihren Körper. Mit tausende Kristallen in verschiedenen Hauttönen wurde eine Naked-Optik erzeugt, was den Eindruck erweckte, dass Chiara nackt auftrete. "Eine Frau in ein Naked Dress zu kleiden, bedeutet, dass sie nichts zu verbergen hat, dass sie unantastbar ist, dass sie ihrem Körper eine Bedeutung verleiht, die über das männliche Begehren hinausgeht", schreibt Maria Grazia Chiuri, Kreativdirektorin von Dior.

Ihr dritter Look war ein Statement gegen Hass im Netz

Das weiße Kleid wurde mit schwarzen Perlen bestickt, welche Worte der Verachtung widerspiegelten. Die Worte waren tatsächliche Beleidigungen, welche Hater jeden Tag unter Chiaras Instagram Posts hinterlassen. Maria Grazia Chiuri erklärt, "Wir wollen alle Frauen daran erinnern, sich nicht von Hatern unterkriegen zu lassen, denn nur die Meinung derer, die uns lieben, zählt wirklich."

Als krönenden Abschluss wählte sie ein "Cage-Kleid"

© Getty ×

Der vierte und letzte Dior-Look war das Cage-Kleid. Es wurde so benannt, um "die neuen Generationen von den Geschlechterstereotypen zu befreien, in denen sich Frauen oft eingesperrt fühlen". Das Kleid besteht aus einem mit Strasssteinen bestickten Jersey-Jumpsuit, der in einem von der Künstlerin Jana Sterbak inspirierten Käfig-Rock auszubrechen scheint. Es ist vor Allem auch ein Wunsch für ihre Tochter Vittoria.