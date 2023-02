Bei Louis Vuitton gibt es musikalischen Umschwung

Dienstagabend verkündete Louis Vuitton: das Modeunternehmen mache Pharrell Williams (49) zum neuen Kreativdirektor für Männermode. Der Popstar tritt so in die Fußstapfen des in 2021 plötzlich verstorbenen Virgil Ablohs.

Das letzte Jahr wurde viel spekuliert, wer der würdige Nachfolger von Virgil Abloh († 41) an der Spitze des Luxusunternehmens werden könnte. Der Designer galt als einer der talentiertesten Mode-Genies der heutigen Zeit. Unter seiner künstlerischen Leitung definierte Abloh den Style des einst traditionell französischen Hauses seit 2018 komplett neu, und machte die Herren-Spalte zu einer der coolsten Brands für Männermode.

Großer Umschwung

Die Entscheidung der neuen Kreativleitung von Pharrell Williams war die erste unter der neuen Leitung des CEOs Pietro Beccari. "Pharrell habe sich in den vergangenen 20 Jahren als universelle kulturelle Ikone etabliert", erklärte Louis Vuitton am Dienstag. Das Unternehmen äußerte sich "hocherfreut" über die künftige Zusammenarbeit.

Kult-Ikone

Pharrell Williams, welcher für seine Pop- und Hip-Hop-Hits (wie "Happy") berühmt wurde, etablierte sich auch einen Ruf in der Modebranche. So saß er die letzten Jahre nicht nur in der Front Row aller begehrtesten Fashion Shows, sondern designte in den letzten Jahren auch für die Streetstyle-Brands A Bathing Ape, Billionaire Boys Club und Ice Cream Footwear. Es folgten eine Reihe von Kooperationen in den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle mit Marken wie adidas, Moncler und Chanel. Schon 2004 arbeitete der Amerikaner mit Louis Vuitton zusammen und entwarf eine Sonnenbrille namens "Millionaire".

Erste Kollektion

In seiner neuen Rolle an der Spitze der Herrenkollektionen von Louis Vuitton wird Williams seine erste Kollektion bereits im Juni in Paris präsentieren. Die Show wird eine der am meisten erwarteten der Saison sein.