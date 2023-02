Alle Mode Highlights der BAFTA Awards

Auf dem Red Carpet der BAFTA Awards in London begeisterten die Stars mit den schönsten Roben aller Zeiten. Nachstehend alle Fashion Highlights des Abends.

Sonntagabend warfen sich die größten Stars der Filmindustrie für ihren Gang über den roten Teppich wieder richtig schön in Schale. Im Rahmen der BAFTA Awards, bei welchem die besten nationalen und internationalen Filme ausgezeichnet wurden ("Im Westen Nichts Neues" mit Austro-Star Felix Kammerer gewann gleich sieben Mal) begeisterte die Who Is Who in London mit einem modischen Highlight nach dem anderen. MADONNA zeigt die spektakulärsten Looks.

Alle Mode Highlights

Auffallende Roben machten natürlich auch bei den BAFTA Awards einen großen Teil des Abends aus. Für Aufsehen (und viel Volumen) sorgte vor Allem Florence Pughs mit einem orangen Tüllkleid von Nina Ricci. Auch Prinzessin Kate Middleton zog mit ihrem Look alle Blicke auf sich. Mit einer recycelten Robe von Alexander McQueen (das weiße Kleid trug sie schon bei den BAFTAS 2019) schlenderte sie ganz verliebt mit William über den roten Teppich (und sorgte sogar mit einem liebevollen Klapps auf den Po für Aufsehen). Doch auch viele andere Celebrities entschieden sich für modernen Glamour. Unter den Best-Dressed-Stars waren Lilly Allen in Giambattista Valli Couture, Catherine Zeta Jones in Tony Ward, Anya Tylor-Joy und Lilly James. Sehen Sie selbst: