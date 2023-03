Alle Looks der Oscars 2023

Alle Roben vom "champagne" Carpet bei den Oscars 2023.

Erstmals seit Jahrzehnten liefen die Oscar-Gäste Sonntagnacht nicht über einen roten Teppich. Stattdessen wurde die Flaniermeile vor dem Dolby Theater in Hollywood in "Champagner"-Farben dekoriert. Die Stylisten der Stars schienen vorab darüber informiert worden zu sein, denn die Robenschau der diesjährigen Verleihung stand ganz im Zeichen sanfter Töne. Von Michelle Yeoh - der Gewinnerin der Statuette für die beste Hauptdarstellerin - über Ana de Armas bis hin zu Halle Berry und Rooney Mara fiel die Wahl auf weiße Roben im Braut-Look. Demgegenüber standen dramatische Mode-Statements in Schwarz wie beispielsweise Nicole Kidmans florale Robe von Armani Privé und Lady Gagas Versace-Kleid mit aufsehenerregenden Einblicken auf der Rückseite (siehe Slideshow).

Old Hollywood Glamour

Cara Delevingne und Florence Pugh ließen sich vom vorherrschenden Trend zu minimalistischen Roben nicht davon abhalten, etwas dicker aufzutragen: mit viel Volumen und Beinausschnitt sorgten sie für Extravaganz. Auf starke Farbsignale sorgten Cate Blanchett in azurblauer Seide aus dem Hause Louis Vuitton oder Salma Hayek in einem paillettenbesetzen Dress von Gucci. Letztere kam im roten Partnerlook mit Tochter Valentina.

Rihannas Baby-Bump im Leder-Look

Die hochschwangere Pop-Diva Rihanna lieferte in ihrem Babybump-Look von Alaia den Hingucker des Abends. Zum Transparent-Look in Leder trug sie einen avantgardistischen messy Bun und tiefrote Lippen.