× Schwestern Larissa & Lisa-Marie Marolt im Doppel-Talk

TV-Beauty Larissa Marolt und ihre Schwester, Trachtendesignerin Lisa-Marie Marolt, machen gemeinsame Sache! Das Interview zum stylischen Projekt.

Ihre Talente haben sich bereits in früher Kindheit gezeigt, erzählen Larissa (30) und Lisa-Marie (33) Marolt. „Larissa war schon immer eher extrovertiert und versetzte sich in verschiedene Rollen.“ Die Karrierestory der jüngeren der Powersisters ist TV-Fans wohlbekannt. Nachdem sie als erstes „Austria’s Next Topmodel“ 2009 auch Formate wie das RTL-Dschungelcamp 2014 rockte, avancierte Larissa dank ihrer Schauspielausbildung in New York zum Serien-Star in Deutschland („Unter uns“). Schwester Lisa-Marie schlüpfte indes in ihre Traumrolle – als Designerin. „Ich war immer die Ästhetin in der Familie“, sagt sie heute. Nach der Ausbildung in München startete Marolt ihre Laufbahn beim Tiroler Traumtrachten-Label Sportalm. Und weil die schönen Kärntnerinnen die Liebe zur Mode teilen, machten sie nun gemeinsame Sache. Der Talk:

Lisa-Marie, Ihre neueste Sportalm-Kollektion wird von Ihrer Schwester präsentiert. Wie kam es dazu?

Lisa-Marie Marolt: Larissa war prädestiniert dafür, das Gesicht dieser Kampagne zu werden. Ich denke, keine andere hätte die Kollektion so auf den Punkt gebracht inszenieren können wie sie. Sie hat so einen starken Ausdruck, ist modern. Ihre Leichtigkeit und das Talent, sich schnell und spontan in verschiedene Rollen versetzen zu können, waren für uns ausschlaggebende Eigenschaften für die Zusammenarbeit.

Wodurch lassen Sie sich inspirieren?

Lisa-Marie Marolt: Meine Inspirationen hole ich mir gerne auf Reisen, in Kunstaustellungen, in Antiquariaten und im Interior-Bereich. Oft inspirieren mich auch Elemente aus alten Filmklassikern, Bücher, historische Figuren, Künstler oder Musik.

Larissa, als Schauspielerin schlüpfen Sie ja gerne in verschiedene Rollen. Wie gerne tragen Sie Tracht im echten Leben?

Larissa Marolt: Tracht und Dirndl ­haben bei uns schon immer eine Rolle gespielt, seit frühester Kindheit trugen ­Lisa-Marie und ich Dirndl sowie Lederhosen. In München am Oktoberfest sowie auf anlassbezogenen Events trage ich Dirndl genauso gerne wie an den Wochenenden im wunderschönen Kärnten bei uns am See.

Mit dieser Zusammenarbeit repräsentieren Sie Sisterpower pur. Waren Sie schon immer so ein Dreamteam?

Lisa-Marie Marolt: Als Kinder haben wir leider viel gestritten. (lacht) Unsere Charaktere könnten unterschiedlicher nicht sein, wir teilen aber beide denselben Humor, die Liebe zum Reisen, sind Freigeister und kreativ – das verbindet uns.

Wie würden Sie einander beschreiben?

Larissa Marolt: Lisa-Marie ist absolute Ästhetin, wortgewandt, kreativ, stylish, kunstaffin, talentiert, hat ein Gespür für Trends, belesen, geheimnisvoll, fesselnd.

Lisa-Marie Marolt: Larissa ist eine starke Persönlichkeit, Freigeist, kreativ, geistreich, energisch, spontan, vielseitig, amüsant, lebendig, sehr sozial, Familienmensch und setzt sich für Schwächere und ihre Mitmenschen ein.

Sie schätzen einander sichtlich sehr. Worüber wurde in der Kindheit denn so oft gestritten?

Lisa-Marie Marolt: Das ist jetzt wohl das absolute Klischee, aber hauptsächlich ging es beim Streiten um Klamotten oder darum, wer was von wem ohne zu fragen geborgt oder nicht retourniert hat. Meistens Larissa! (lacht)

Hatten bzw. haben Sie den gleichen Modegeschmack?

Larissa Marolt: Wir legen beide sehr viel Wert auf Qualität, Langlebigkeit bzw. Nachhaltigkeit und Zeitlosigkeit bei einem Kleidungsstück. Es gibt viele Basics in unseren Kleiderschränken, die wir beide lieben.

Lisa-Marie Marolt: Stimmt. Larissa kombiniert diese gerne sportlich oder eher rockig zu Jeans und T-Shirts oder Blusen. Ich hingegen bin die romantische Puristin, die gerne Stilbrüche kreiert und ihre Looks feminin stylt.

Zur Kollektion

© Sportalm ×

„Barceloneta“ nennt Lisa-Marie Marolt ihre neue Spring/Summer-Kollektion für Sportalm, in der die 33-jährige Top-Designerin die edlen Trachten des Tiroler Traditionsunternehmens facettenreich, bunt und modern interpretiert. Ihre Reisen inspirieren Marolt. Für die Präsentation der neuen Sportalm-Kollektion konnte sie ihre Schwester, Schauspielerin Larissa Marolt, gewinnen. Infos unter www.sportalm.at