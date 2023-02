Dieses Tech-Accessoire tragen jetzt alle!

Für Stars wie Sarah Jessica Parker, Timothée Chalamet und Dua Lipa sind die neuen Apple Kopfhörer nicht nur zum Musik hören beliebt, sondern auch als Mode-Accessoire. Wir zeigen, wie man das neue It-Piece am besten styled.

Ein Jahr nach dem Ausscheiden von Johnny Ive, dem langjährigen Chief Design Officer von Apple, setzt der Tech-Gigant nicht mehr auf Minimalismus bei seinen Gadgets, wie etwa bei den klassischen Airpods, sondern auf maximale Statements. Die gefragten Apple Airpods Max haben sich schnell zu etwas entwickelt, das mehr ist als nur eine funktionale Möglichkeit, auf dem Weg zur Arbeit Musik zu hören. Die 629 Euro-Kopfhörer wurden zu einem Statussymbol für lässigen Luxus. Dies wird vor Allem durch die sozialen Medien bewiesen, die mit Menschen übersät sind, die sich nach einem Paar sehnen. Und das nicht nur zum Musikhören, sondern auch, um sich mit ihren Lieblingsstars verbunden zu fühlen.

Star-Style

Und wer könnte sich besser in all diesen trendigen Maximalismus stürzen als Supermodel Bella Hadid? Bei TikTok und Instagram hat das Topmodel ein Video veröffentlicht, in dem sie ein Paar in der beliebten Apple Farbe "Space Grau" trug und zu Ice Spices viralem Hit „Bikini Bottom“ rappte. Die nicht zu übersehenden Kopfhörer kombinierte sie mit einer 90er-Style Sonnenbrille, einer Schwarzen Jacke und einem roten Rollkragenpullover.

Als Statement, über einer kuscheligen Mütze oder einem hochgekrempelten Hoodie getragen, zeigen wir die coolsten Looks mit dem neuen It-Piece.