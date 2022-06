Sternzeichen

Stiere haben Feuer – sie sind energetisch und warmherzig.

Personen, die zwischen dem 21. April und 20. Mai geboren wurden haben Energie und sind treue Seelen, auf die man sich verlassen kann.

Die Stärken des Stiers

Stiere sind loyal und treu, gleichzeitig kann man mit ihnen eine Menge erleben. Das sind die Stärken der Stier- Persönlichkeiten:

Treu und loyal

Gutmütig und dankbar

Verlässlich

Gute Geheimniswahrer

Die Schwächen des Stiers

Trotz seinem guten Gemüt hat aber auch der Stier mit Schwächen zu kämpfen:

Sturheit

Faul

Eifersüchtig

Nachtragend

Der Montag für den Stier

Dieser Montag ist ein Wochenbeginn, der den Stier mit ganz viele Liebe versorgt.

Liebe

Alle Single- Stiere sollten heute die Augen offen halten. In einem Moment, in dem Sie gar nicht damit rechnen, wird er/ sie plötzlich vor Ihnen stehen und Sie werden genau wissen, was Sie wollen! Die Stiere, die bereits Ihren Partner fürs Leben gefunden haben, werden die Liebe und Bestätigung, dass er/ sie der/ die Richtige ist, heute spüren.

Beruf

Sie befinden sich momentan in einer gefühlten Endlosschleife, in einem Hamsterrad aus dem Sie nicht zu entkommen scheinen. Nehmen Sie sich zum heutigen Wochenstart einmal Zeit zum Durchatmen und überlegen Sie, was Sie sich von Ihrer Arbeit erhoffen.

Gesundheit

Gesundheitlich schaut es heute wirklich gut für Sie aus. Nichts kneift oder schmerzt – der perfekte Tag um sich mal richtig beim Sport auszupowern!