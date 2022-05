Sternzeichen

Was macht den Steinbock aus? Diese Charakterzüge verraten Ihnen alles, was Sie wissen müssen.

Steinbock, das zehnte Zeichen im Tierkreis, gehört zu denen, die zwischen dem 22. Dezember und dem 21. Januar geboren wurden. Steinbock ist ein sehr nuanciertes Zeichen, das oft missverstanden wird. Sie mögen den Ruf haben, stur zu sein, aber sie wissen einfach was sie wollen und scheuen sich nicht dazu zu stehen.

Die Charaktereigenschaften eines Steinbocks

Steinbock ist ein Zeichen, das Zeit und Verantwortung darstellt, und seine Vertreter sind von Natur aus sehr traditionell und oft ernst. Diese Personen verfügen über einen inneren Zustand der Unabhängigkeit, der sowohl in ihrem persönlichen als auch in ihrem beruflichen Leben bedeutende Fortschritte ermöglicht. Sie sind Meister der Selbstbeherrschung und haben die Fähigkeit, den Weg zu weisen, solide und realistische Pläne zu machen und viele Menschen zu führen, die bereitwillig für sie arbeiten. Sie werden aus ihren Fehlern lernen und allein aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Fachwissens an die Spitze gelangen.

Steinböcke, die von Natur aus Regeln folgen, leben von Ordnung und lieben strenge Regeln, Hierarchien und festgelegte Vorgehensweisen. Kann ein Steinbock um die Ecke denken? Ja, das können sie, aber sie ziehen es vor, wenn sie strenge Grenzen haben gegen die sie sich wehren müssen – freie Hand kann dazu führen, dass sie sich durch die Wahlmöglichkeiten gelähmt fühlen. Steinböcke sind großartig darin, die Karriereleiter zu erklimmen, und besonders geschickt darin, Geld zu verdienen (und zu investieren). Steinböcke lieben die Familie und legen viel Wert auf Traditionen. Ein Steinbock konzentriert sich manchmal zu sehr darauf, wie die Dinge aussehen, anstatt darauf wie sich die Dinge anfühlen, was dazu führen kann, dass er daran erstickt und sich unglücklich fühlt.

Wie geht es dem Steinbock heute?

Eine Gelegenheit, mit einem Partner oder Kollegen zu reisen, könnte sich Ihnen bieten, vielleicht ja geschäftlich? Jede heute geplante oder begonnene Reise wird wahrscheinlich gut verlaufen und Ihnen die Ergebnisse bringen, die Sie sich erhoffen. Was auch immer Sie vorhaben, es sollte Enthusiasmus und Optimismus für Ihren zukünftigen Erfolg wecken. Geschäftliche und persönliche Beziehungen zu anderen sollten herzlich und anregend sein.

Der Steinbock in der Liebe

Vom strengen Saturn regiert, kennt, erwartet und genießt der Steinbock sogar die schwierigen Teile von Beziehungen. Sie sind auf lange Sicht dabei und wissen, dass die besten Beziehungen Stürme haben. Der Steinbock sieht Beziehungen oft realistisch und wird nicht von einer rosigen Sicht auf die Romantik geblendet.

Der Steinbock im Beruf

Ein Fenster der Gelegenheit hat sich gezeigt. Lassen Sie sich dieses nicht entgehen! Es kann einige Zeit dauern, bis die Dinge so zum Vorschein kommen, wie Sie es sich wünschen, aber wenn Sie jetzt die notwendigen Schritte unternehmen, können Sie in ferner Zukunft die Früchte ernten.

Der Steinbock in der Gesundheit

Das Beste am heutigen Tag ist, dass Sie sich mit Freunden über Missverständnisse versöhnen können! Bleiben Sie locker – gehen Sie, wenn möglich, ins Fitnessstudio, machen Sie Bewegung und trinken Sie Wasser. Wenn Sie körperlich mit Ihren eigenen Bedürfnissen in Kontakt bleiben, ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie emotional distanziert sind.