Sternzeichen Löwe

Geboren zwischen dem 24. Juli und dem 24. August ist der Löwe genau so heiß wie der Sommer. Sein Planet ist die Sonne und sein Element das Feuer, genauso feurig ist auch dieses Sternzeichen. Die Geschichte vom König des Tierreichs kennt jeder. Ein Löwe ist stärker, schneller, besser als jedes andere Wesen und kämpft für seinen Thron. Konkurrenz ist ihm ein Fremdwort, er ist mutig und stolz. Die Charaktereigenschaften eines Löwen Löwen lieben das Rampenlicht und sonnen sich darin auch gerne einmal. Man könnte einen Löwen geradezu als sehr extrovertiert bezeichnet. Die Bewunderung seiner Mitmenschen ist das größte Kompliment für ihn. Dieses Sternzeichen ist stark von sich selbst überzeugt und hat keine Probleme damit dies zu zeigen. Energisch und beharrlich setzt er sich dafür ein, seine Ziele zu erreichen. Großmütig und gerecht geht der Löwe durchs Leben. Durch seine führungsstarke Ausstrahlung wird er oft als kraftvoll und schöpferisch empfunden. Er stellt sich jeder Aufgabe willensstark und akzeptiert kein Scheitern. Zu seiner Höchstform steigt er auf, wenn die Konkurrenz versucht ihm seinen Platz streitig zu machen. Doch auch in einem starken Löwen steckt ein schurrendes Kätzchen, welches herzlich, treu und vor allem liebenswürdig ist. Über seine Schwächen zu reden fällt einem Löwen sehr schwer. Wenn es nach ihm geht, dann hat er eigentlich keine. Das wirkt leider auf viele arrogant und überheblich. Eine Diskussion mit einem Löwen einzugehen, ist wie die Höhle des Löwen zu betreten, denn ein Löwe ist hochgradig kritikunfähig. Wie geht es dem Löwen heute? Der Löwe nimmt kein Blatt vor den Mund und sieht sich selbst gerne als Mittelpunkt seines Universums. Der Löwe in der Liebe Löwen sind sehr leidenschaftliche Liebhaber. Sein Charakter und sein Selbstbewusstsein ist ein echter Liebesmagnet. Auch seine innere Stärke sorgt dafür, dass ihm alles zu Füßen liegt. Sein charmantes Wesen und sein treues Herz zeichnen ihn besonders aus. Heute ist eine vernünftige und verlässliche Haltung des Löwen in Sachen Beziehung gefragt. Der Löwe im Beruf Die Karriereleiter in sein Revier. Wenn man dem Löwen eines anrechnen kann, dass ist es sein Ehrgeiz. Sein Potenzial schöpft er vor allem aus, wenn er Dinge tut, für die er leidenschaftlich brennt. Solange ihm seine Eitelkeit nicht im Weg steht, kann er Großes leisten. Heute steht die Kontrolle an erster Stelle. Kontrollieren Sie noch einmal alles ganz genau, dann sind Sie auf der sicheren Seite. Der Löwe in der Gesundheit Der Löwe muss heute tief Einatmen und Ausatmen. Ruhe bewahren und den Dingen ihren natürlichen Lauf lassen.