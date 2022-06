Sternzeichen

Das Sternenbild Fische zeigt zwei zusammengebundene Fische, die in unterschiedliche Richtungen streben – dies findet sich auch im zweiseitigen Charakter der zwischen dem 20.2 und 20.3 Geborenen wieder.

Fische haben eine weltliche und eine spirituelle Seite. Sie werten nicht, sind verständnisvolle und vergebende Persönlichkeiten. Wenn sie sich jedoch in die Enge getrieben fühlen, haben sie die zerstörerische Kraft des Meeres in sich und können grausam um sich schlagen.

Die Stärken der Fische

Romantisch

Verständnisvoll

verzeihend

Die Schwächen der Fische

Anhänglich

Verschlossen

Manipulativ

So wird der Dienstag der Fische

Der Dienstag bringt Energie mit sich, die den Fischen vor allem in der Liebe zu Gute kommt.

Liebe

Venus und Uranus sorgen für aufregende, spannende Ereignisse in Ihrem Liebeleben. Voraussetzung: Sie müssen sich darauf einlassen und Angst vor Enttäuschungen ablegen. Auch in einer Beziehung kehrt frischer Wind ein und verwandelt einen langweiligen Dienstag in einen prickelnden Tag voller Romantik.

Beruf

Heute ist Geduld gefragt. Geben Sie nicht auf, auch wenn es zurzeit nicht so läuft, wie Sie sich das wünschen. Planen Sie und freuen Sie sich auf alles was kommt.

Gesundheit

Heute ist bei Ihrer Energie und Ausdauer der Wurm drin – aber das ist okay! Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Sport, morgen können Sie dann mit neuem Tatendrang wieder durchstarten.