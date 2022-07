× Craniosakrale Biodynamik by Marlies Jordan

Das erste Mal kam mir der Begriff Craniosacral nach der Geburt meiner Tochter unter. Mir wurde erklärt, man könne den Start ins Leben so ein wenig unterstützen und es Baby (und Mama) leichter machen.

Die Behandlungen haben gutgetan und konnten uns besonders in den ersten Lebensjahren immer wieder bei der Linderung kleinerer Beschwerden (Schlafen, Bauchweh, Unruhe um nur einige wenige zu nennen) helfen und unterstützen. Aber nicht nur meine Tochter, auch ich selbst habe wiederholt die besondere Wirkung von Craniosacral-Behandlungen in Anspruch genommen.

Und irgendwann wurde dann die Neugierde so groß, dass ich den Schritt zur eigenen Craniosacral-Ausbildung gewagt habe. Im Zuge dieser habe ich sehr viel gelernt - auch über mich selbst!

© Marlies Jordan ×

Was ist Craniosacral-Therapie?

Was ist Craniosacral-Therapie denn überhaupt und wie funktioniert sie? Ich beschreibe Craniosacral-Therapie gerne als Möglichkeit das System Körper herunterzufahren und es so in einen Zustand tiefer Entspannung zu versetzen. Viele Blockaden, Verspannungen und Schmerzen können dadurch gelöst werden. Craniosacral-Behandlungen bieten so eine wunderbare Ergänzung zu schulmedizinischen und Physiotherapien. Durch sanftes Auflegen der Hände werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, der Körper kommt zur Ruhe und kann sich ganz der inneren Heilung widmen. Das Großartige und auch Spannende ist, dass dies immer in der persönlichen Geschwindigkeit des jeweiligen Klienten bzw. dessen Körpers passiert.

Unwesentlich also, ob man konkrete Anliegen oder Beschwerden hat oder einfach Entspannung finden und sich etwas Gutes tun möchte - die Craniosacrale Biodynamik bietet sanft und individuell Unterstützung.

© Marlies Jordan ×

