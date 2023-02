2023 feiert die Low-Rise-Jeans ihr modisches Comeback. Berühmt wurde sie Anfang der 2000er durch keine andere als Britney Spears. 20 Jahre später ist sie Teil jedes coolen Streetstyle-Outfits und auch von den Laufstegen nicht mehr wegzudenken. Wir zeigen die besten Styles.

Schon seit ein paar Monaten zeichnet sich der Mode-Trend um immer tiefer-sitzende Hosen ab, sogenannte Low-Rise-Jeans. Nach dem der Trend der neue Streetstyle-Hingucker schlecht hin ist, und sich schon als Favorit von Hailey Bieber, Bella Hadid oder Dua Lipa bewiesen hat, ist es höchste Zeit den Denim-Style auch in unsere Gadreroben zu integrieren. Denn, MONKI will mit der neuen "Show Off Your Waist" Kampagne ein deutliches Zeichen setzen: Den Trend kann man nicht nur mit Topmodel-Body rocken! Ganz im Gegenteil: ob Stretchmarks, Hip-Dips oder Foodbaby - mit Low-Waist Jeans wird nichts kaschiert, und das ist auch gut so!

© Monki ×

So stylen wir den Trend

Low-Rise Jeans sind durchaus eine Art, auch in den letzten Winterwochen noch etwas Haut zu zeigen. Kombiniert mit einer kurzen Daunenjacke, langem Trenchcoat, oder als Kontrast zu einem engen Rollkragenpullover sehen sie nicht nur toll aus, sondern halten uns bei frostigen Temperaturen auch warm. Und im Frühling freuen wir uns schon, den Baggy-Fit mit bunten Tops, coolen Heels und auffälligen Gürteln zu kombinieren.

So cool tragen die Stars den Low-Rise Trend 1/3

2/3

3/3 © Getty © Getty © Getty

Jetzt die schönsten Jeans-Modelle nachshoppen:

© Monki ×

Monki, Tiefe Bootcut-Jeans

© Kastner & Öhler ×

Kastner & Öhler, Low-Rise Tommy Jeans

© Net-A-Porter ×

Net-A-Porter, Agolde Baggy Jeans