Topmodel Adut Akech: "Ohne Parfum fühle ich mich nicht vollständig"

Am Weg zu einer geheimen Party in der ewigen Stadt. Topmodel Adut Akech ist Gesicht des neuen Duftes „Born in Roma Intense“ von Valentino. Im Talk spricht sie über ihre innige Beziehung zum Luxuslabel.

So schön kann Liebe sein: die Liaison des römischen Modehauses Valentino mit dem südsudanesisch-australischen Topmodel Adut Akech gipfelt in der vierten Duftkampagne für Valentino Beauty. Akteure der „Amour fou“ sind die 23-Jährige und der gleichaltrige Anwar Hadid, welche im Duo die intensivere und sinnliche Variante der Duftikonen „Born in Roma“ inszenieren. Die Meisterparfümeurinnen Amandine Marie und Honorine Blanc schaffen mit „Born in Roma Intense Donna and Uomo“ eine Kreation, welche den wärmenden Hauch einer italienischen Nacht verströmen soll.

Haute-Couture-Spirit

Den mit markanten Rockstud-Nieten verzierten Flakon präsentiert Akech in einer von Pierpaolo Piccioli designten Traumrobe in leuchtendem „Valentino Pink PP“.

Was sagt Valentino über Sie persönlich aus?

Adut Akech: Valentino spricht mich persönlich wegen seiner Grundüberzeugungen und Moralvorstellungen an. Es ist eine Marke, die ich sehr respektiere, weil sie alle Menschen aus allen Gesellschaftsschichten respektiert.

Sie sind von Anfang an das Gesicht der Valentino-Parfums gewesen. Wie würden Sie Ihre Beziehung zu der Marke beschreiben?

Akech: Ich würde meine Beziehung zu Valentino als familiär bezeichnen. Valentino hat mich von Anfang an akzeptiert. Ich liebe Pierpaolo und das Team. So wie sie mich lieben und respektieren, so liebe und respektiere ich sie alle. Ich liebe das Band und die Beziehung, die wir geschaffen haben, und all die erstaunlichen Erfahrungen, die wir zusammen gemacht haben. Ich kann es kaum erwarten, was noch kommt.

Born in Roma wird von starken Duos verkörpert. Welche sind einige der einflussreichsten Partner, die Sie in Ihrem Leben hatten?

Akech: Einige der einflussreichsten Menschen in meinem Leben waren meine Mutter, meine Schwestern, meine Freunde und mein jetziger Partner. Meine Mutter ist eine so einflussreiche Frau, und zusammen sind wir ein starkes Duo. Das Gleiche gilt für meine ältere Schwester, sie ist meine Komplizin. Genau wie mein jetziger Partner. Ich habe unglaublich beeindruckende und mächtige Freunde, sowohl Männer und Frauen, die mich jeden Tag inspirieren.

Der Duft Born in Roma Intense ist das zweite Ich des Originalduftes Valentino Born in Roma. Wonach suchen Sie in Ihrem Alter Ego?

Akech: Was ich in meinem Alter Ego suche, ist eine furchtlose Frau für jeden Tag in ihrem Leben. Eine Frau, die sich selbst kennt und die so sehr an sich selbst glaubt, dass niemand etwas anderes behaupten kann. Das gilt für alles, was sie sich vornimmt.

Würden Sie sagen, dass Sie eine facettenreiche Persönlichkeit haben? Wenn ja, wie sehen Sie sich selbst?

Akech: Ja, ich denke, ich habe eine vielseitige Persönlichkeit. Ich glaube, jeder hat so eine, ehrlich gesagt. In meinen verschiedenen Ichs sehe ich mich als jemand, der sich um die Menschen, die er liebt, kümmert, aber wenn diese Beziehung zu Ende gehen muss, kann ich so tun, als hätte ich sie nie gekannt.

Wie entscheiden Sie, welchen Duft Sie am Tag und in der Nacht tragen?

Akech: Je nach Stimmung und Outfit an diesem Tag. Ich halte es tagsüber meist leicht und frisch und nachts etwas intensiver. Die Nacht ist ein intimer Moment, deshalb trage ich sinnlichere Düfte, die wirklich eine lang anhaltende Dufterinnerung hinterlassen.

Haben Sie Lieblingsschönheitspraktiken? Ist Duft ein Element Ihrer Routine?

Akech: Mein absolutes Lieblingsschönheitsprinzip lautet: Weniger ist mehr. Ja, Düfte sind ein sehr wichtiges Element meiner Schönheitsroutine, denn ohne Parfum fühle ich mich untertags oder beim Ausgehen nicht vollständig.

Was gefällt Ihnen am neuen Duft Born in Roma Intense?

Akech: Was ich am meisten daran mag, ist, dass er viel intensiver im Geruch ist. Er hält sich sehr lange auf der Haut und auf der Kleidung. Ich bekomme so viele Komplimente, wenn ich ihn trage! Ich liebe auch den Farbverlauf des Duftes und das ikonische Design des Flakons mit den Nieten. Es ist ein sehr schönes Element auf Ihrem Parfumständer oder Badezimmertisch.

Was löst dieser Duft bei Ihnen konkret aus?

Akech: Er ruft das Gefühl hervor, die kühnste und schönste Frau im Raum zu sein. Ich möchte, dass sich die Leute umdrehen, wenn sie meinen Duft riechen. Ich möchte, dass jeder, der mich riecht, neugierig ist.

Wie würden Sie den Duft jemandem beschreiben, der ihn noch nicht riechen konnte ?

Akech: Ich würde ihn als magnetischen Duft beschreiben. Die Vanille, das Jasmin-Trio und das Benzoe-Harz, die drei Duftnoten des Parfums, verleihen ihm eine leuchtende, cremige und moderne Blumigkeit. Ich glaube wirklich, dass alle Frauen einen Flakon davon besitzen sollten.

Zu welchem Anlass würden Sie Born in Roma Intense tragen?

Akech: Die Gelegenheiten wären eine Date-Nacht mit meinem Partner, oder ein großes Event mit rotem Teppich.