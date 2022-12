2022 neigt sich dem Ende zu und Silvester klopft an der Türe! Die schönsten Silvester Make-Up Trends um glitzernd ins Neue Jahr zu starten zeigen wir hier.

Was ist bei einem Silvester Make-up-Look zu beachten?

Vorbereitung



Vorbereitung ist das A und O! An dem Abend vor Silvester solltet ihr euch eine Self-Care Routine gönnen. Masken für das Gesicht und die Lippen, Augenpads und ausreichend Schlaf tragen dazu bei an Silvester frisch auszusehen. Zusätzlich gilt es, gerade für besondere Anlässe, den Look vor dem großen Abend 1-2 Mal zu testen. An dem Abend selbst gilt für ausgefallene und spezielle Looks: ganz viel Zeit einplanen! Falls etwas schiefgehen sollte, kann man so schlimmstenfalls gegensteuern und das Ganze in Ruhe nochmal angehen.

Base

Ein guter Primer, welcher die Haut auf die verschiedenen Produkte vorbereitet, Poren minimiert und einen natürlichen Glow zaubert, ist fast das allerwichtigste in der Make-Up Routine. Danach kommt die richtige Foundation: hier ist es besonders wichtig, den richtigen Teint zu finden. Gerade im Winter ist unsere Haut meist blass, daher eignet sich ein bronzierender Unterton am besten, um das Gesicht etwas aufzufrischen.

Fixierung

Damit euer Make-Up auch bis in die Morgenstunden perfekt hält, ist die Fixierungs des Looks wichtig. Unter den Augen und auf der T-Zone verwendet man am besten ein Setting-Puder - dies trägt dazu bei, dass Concealer & Co. nicht anfangen zu bröckeln. Um Lidschatten, Bronzer und Highlighter zu fixieren, wirkt ein Setting-Spray. Diesen kann man auch während dem Abend als Auffrischung stets mittragen.

Lidschatten Trend

Eyeliner aus Lidschatten

Egal ob neutral, bunt oder glitzernd, Lidschatten tragen wir ab jetzt nicht mehr auf das ganze Augenlid, sondern nur noch an die Grundrisse. Ganz einfach mit einem dünnen Pinsel an das obere und untere äußere Auge. Das Resultat ist ein dramatischer Look mit wenig Effort!

Rouge Trend

Liquid Rouge

Unseren Glow tragen wir dieses Jahr nicht nur auf den Augenlidern in der Form von glitzernden Lidschatten, sondern auch auf unseren Wangen. Hierfür sorgen flüssige Rouge-Sticks, welche meistens auch eine schimmernde Highlight-Funktion haben.

Lippen Trend

Chocolate Gloss

Unsere Lippen schimken wir dieses Jahr dünkler, mit braunen Nudetönen. Entweder greift man gleich zu einer Lippenfarbe, welcher ein paar Nuancen dünkler als die eigene ist , oder man rundet die Nude-Lips mit einem Chocolate Gloss ab.