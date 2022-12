Hyaluron galt lange Zeit als der Super-Wirkstoff für eine strahlende Haut ohne Falten. Nun bekommt der Wirkstoff jedoch Konkurrenz, denn Retinol (Vitamin A) gilt als das neue Must-Have der Skincare-Profis.

Retinol ist ein Skincare-Trend, der gekommen ist, um zu bleiben. Der Hype um das Schönheitselixier verspricht erste Anzeichen der Hautalterung zu mindern und einen strahlenden, ebenmäßigen Teint zu erzielen. Denn es handelt sich um einen hochwirksamen Vitamin A Wirkstoff, wie auch Dermatologen immer wieder bestätigen. Retinol gilt daher, zusammen mit Sonnenschutz, zu den wohl wirksamsten Anti-Aging-Mitteln der Beauty Welt.

Den Wirkstoff gibt es in den verschiedensten Formen: von Tonics, Seren bis hin zu Cremen. Als kosmetischer Inhaltsstoff wird meist reines Vitamin A eingesetzt. Etwas sanfter zur Haut sind Vitamin-A-Derivate – eine Abwandlung von Vitamin A. Diese sind auch als Retinyl Palmitat oder Retinyl Linoleate bekannt. Wichtig ist: an Retinol sollte man sich vorsichtig herantasten. Der Wirkstoff kann die Haut zu Beginn reizen (unreine Haut, Rötungen), die Symptome verschwinden jedoch, nachdem sich die Haut an den Wirkstoff gewöhnt hat. Nach sanfter Integration in die Beauty-Routine sind die ersten Benefits auch schon nach ein paar Wochen zu sehen. Daher, Serum oder Creme erstmal 1x/Woche benützen, dann sanft steigern. Am besten beginnt man deshalb mit einer milden Retinol Creme und arbeitet sich langsam zu Seren oder Cremen mit einer höheren Konzentration hoch.

Die besten Retinol Seren im Test

1. Kiehl's - Retinol Skin-Renewing Daily Micro-Dose

Das neue Serum von Kiehl's mit einer 0,3% Retinol Formel verbessert nachweislich tiefe Falten. Die Formel wirkt schnell auf der Haut und ist nach Anwendung innerhalb von 2 Wochen sichtbar.

© Douglas

2. Elizabeth Arden - Retinol Ceramide Line Erasing Night Capsules



Die Pflege-Kapseln sind ein gezielter Anti-Aging-Booster. Feine Falten werden durch das tägliche Retinol-Treatment sichbar reduziert, UV-Licht verursachte Hautschäden wie Pigmentflecken schnell minimiert. Zudem wirken die enthaltenen Ceramide dem Lipidabbau entgegen und stärken die Hautschutzbarriere.

© Douglas

3.The Ordinary - Retinoids Retinol 1% in Squalane Serum



Das Serum erzielt den sogenannten Plumping-Effekt, und lässt das Hautbild somit jünger und strahlender wirken. Der Preis ist noch dazu unschlagbar!

© Douglas

4. Drunk Elephant - A-GloeiTM Maretinol Oil



Das Serum des Skincare-Favoriten Drunk Elephant hinterlässt die Haut rein, strahlend und weich und bewirkt bei regelmäßiger Anwendung ein ebenmäßiges Hautbild. Der persönliche Favorit der Madonna-Redaktion!