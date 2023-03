Charlotte Tilbury kürt Bella Hadid zur neuen Muse

Make-up-Ikone Charlotte Tilbury lüftet das Beauty-Geheimnis rund um ihre neue Muse. Bella Hadid folgt auf Kate Moss und Lily James.

Die Katze ist aus dem Sack! Make-up-Ikone Charlotte Tilbury lüftet das Beauty-Geheimnis rund um ihre neue Muse: Nach Kate Moss, Jourdan Dunn und Lily James reiht sich Supermodel Bella Hadid in die Riege der Schönheiten, die für das britische Kosmetiklabel vor der Kamera stehen. "Sie ist eine Frau, die immer ihren eigenen Weg geht und ihren Träumen folgt, und so war es etwas ganz Besonderes, wieder zusammenzuarbeiten", schreibt Tilbury auf Instagram. "Bella ist ein generationenprägendes Talent und eine Pionierin für positive Veränderungen, und ich freue mich so sehr, unsere kreative Partnerschaft bekannt zu geben!"

Laufsteg-Beauty

Auch Bella Hadid freut sich auf die Zusammenarbeit: "Die Produkte von Charlotte geben mir das Gefühl, die selbstbewussteste Version meiner selbst zu sein, und es ist mir eine Ehre, gemeinsam mit ihr Beauty Magie zu kreieren". Die 26-Jährige ist davon überzeugt, dass bei dieser besonderen Partnerschaft höhere Mächte ihre Finger mit im Spiel hatten: "Das Universum wollte, dass wir gemeinsame Sache machen und nun ist es soweit!", sagte sie gegenüber der Vogue.

Bella verrät ihre Lieblings-Produkte

Werbe-Profi Bella kommt ihrer Funktion als Botschafterin gleich nach und verrät, welche beiden Charlotte Tilbury-Produkte sie immer dabei hat: Ohne den Hollywood Flawless Filter und dem Lip Cheat Lipliner verlässt sie laut eigenen Angaben nicht das Haus.

Hollywood Flawless Filter Highlighter, bei Douglas um 49 Euro

© Charlotte Tilbury

Lip Cheat Liner, bei Douglas um 25 Euro

© Charlotte Tilbury

