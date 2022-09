Stars verrieten ihre Beauty-Geheimnisse: Beim 4. Madonna Beauty Day im Wiener MAK gastierten Victoria Swarovski, Amira Pocher & Co.

Riesen Andrang und VIP-Gipfeltreffen bei der beliebten Schönheitsmesse.

Top-Event. Bereits zum vierten Mal lud MADONNA zur großen Beauty Messe. In diesem Jahr verwandelte Österreichs größtes Frauenmagazin das Wiener Museum für angewandten Kunst in einen wahren Schönheitstempel – und es ist für jeden Beauty-Fan etwas Passendes dabei. Unter den Ausstellern fanden sich internationale Brands aus den Bereichen Make-up, Styling und Beauty-Treatments, die Beratungen zu den neuesten Trends anboten. Parallel zum Beauty-Event rundeten Live on Stage-Talks mit Stars & Beauty-Experten unser Angebot perfekt ab:

10:00 Uhr: Dr. Artur Worseg & Dr. Kristina Worseg – Präzisionsmedizin – Der Weg in die Zukunft

11:00 Uhr: Julia Ganglbauer – Die Geschäftsführerin von Biogena über das Erfolgs-geheimnis des renommierten Familienunternehmens

11:45 Uhr: Judith Williams – Wie es die Power-Unternehmerin & TV-Jurorin in der Beauty-Branche ganz nach oben geschafft hat

12:30 Uhr: Boris Entrup – Der Star-Visagist & Beauty Coach zeigt step by step wie man den perfekten Herbst-Look schminkt

13:15 Uhr: Kathrin Zlousic – Market Director L‘Oréal Luxe Austria über Female Em-powerment

14:00 Uhr: Dr. Claudia Gschnitzer – Back to nature! Natürlichkeit im Fokus der Schönheitschirurgie

14:45 Uhr: Dr. Johannes Matiasek – Die Trends der plastischen Chirurgie

15:15 Uhr: Victoria Swarovski – Einblicke in das Leben der Moderatorin, Sängerin & Beauty-Unternehmerin zwischen Live-Bühne & Social Media

16:00 Uhr: Amira Pocher – Der rasante Karriereweg der Podcasterin, Moderatorin & Geschäftsfrau und wie sie dabei Kind & Kegel unter einen Hut bringt

16:45 Uhr: Irena Ivkic & Agata Moryl – Commercial Manger / Group Brand Manager DE/AT PUIG Austria über die Duft-Trends im Herbst

17:00 Uhr: Verlosung KLIPP-Gewinnspiel „Herbst-Umstyling“

17:15 Uhr: Celine Ausserwöger – Die Selfmade-Woman verrät, wie sie es geschafft hat ihre Beauty Brand international erfolgreich zu etablieren und ihre Lashes von Kim Kardashian & Co getragen werden

Victoria Swarovski und Miss Gloria Hole

Diese Beauty-Insider standen im Mittelpunkt

TV-Lady und Spitzen-Unternehmerin Judith Williams („Die Höhle der Löwen“) sprach im Stage-Talk über ihre persönlichen Jugendgeheimnisse und über Herausforderungen in der Branche. Ihr MADONNA Beauty Day-Debüt feierte Amira Pocher. Die Ehefrau von Star-Comedian Oliver Pocher präsentierte ihre neue Nagellack-Kollektion ihrer Marke „Fayble“. Die gebürtige Kärntnerin verriet: „Ich liebe Wien – obwohl Deutschland meine Heimat ist, vermisse ich Österreich dann doch ab und zu.“ Ihre beiden Kids ließ die Karriere-Mum zu Hause. Über das Wiedersehen mit „Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski freute sie sich sehr. Die Kristallerbin verriet beim Beauty Day, warum sie den Start ihrer eigenen Pflege-Linie „Orimei“ wagte – und was ihr damals manch schlaflose Nacht bescherte: „Der Markt ist enorm groß!“ Geschafft hat sie es dennoch.

Unter den Gästen tummelten sich unter anderem bekannte Gesichter wie Artur Worseg mit Ehefrau Kristina, Visagist Boris Entrup, Ekaterina Mucha, ORF-Lady Leona König, Werbegesicht Chiara Pisati und Ex-Miss Amina Dagi.